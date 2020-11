A folsav egy méltatlanul keveset emlegetett, ugyanakkor rendkívül fontos anyag, hiszen minden olyan életműködéshez szükséges, amely során sejtosztódás következik be. Leginkább a kismamáknak szokták ajánlani a szedését, pedig nem csak az ő szervezetüknek van szüksége a B 9 -vitaminra.

Mire jó a folsav?

A folsav vízben oldódó, hőre lebomló vitamin, amelyet a szervezet nem képes hosszú ideig tárolni. A folsavat a testünk számos élettani folyamatban hasznosítja, többek között elengedhetetlen a vérképzéshez, a sebgyógyuláshoz, az RNS és DNS szintézishez, a magzat egészséges fejlődéséhez, de kutatások bizonyítják, hogy hatásos gyógymód lehet a depresszióval, a köszvénnyel és akár a csontritkulással szemben is.

Legtöbbet a magzatkori idegcső záródási rendellenességgel kapcsolatban hallhatunk róla, mivel ha a terhesség előtt és alatt a kismama ügyel a megfelelő folsavbevitelre, jelentősen csökkentheti annak előfordulását.

A folsavhiány

Folsavhiány több okból is felléphet. Egyrészt a nem megfelelő mennyiségű és minőségű étkezés következtében másrészt, ha túl magas és túl hosszantartó hőhatásnak tesszük ki, mivel ennek következtében a folsav lebomlik. A B 9 -vitamin felszívódásához ráadásul egy különleges enzimre is szüksége van a szervezetnek, amely a bél hámsejtjeiben található, ha azonban a bélrendszert érintő betegségben szenvedünk vagy túl sok alkoholt fogyasztunk – amely nem engedi a specifikus enzimet dolgozni – szinte biztos, hogy folsavhiányban fogunk szenvedni.



A folsavhiány következtében vérszegénység, fáradékonyság, memóriazavar, hangulatingadozás, pszichés gondok, a fertőzésekre való fogékonyság léphet fel, de növekedhet a stroke és a szívbetegségek kockázata is.

Mit és mennyit?

Átlagosan egy felnőtt embernek napi folsavigénye 300-400 mikrogramm között mozog, amelyet legegyszerűbben étrendkiegészítők segítségével lehet fedezni. Aki mégis a természetes vitaminbevitel híve, annak érdemes spenótot, spárgát, fejes salátát, hüvelyeseket, brokkolit, májat, teljes kiőrlésű gabonaféléket és narancsot fogyasztania – de ilyenkor fokozottan érdemes ügyelni a sütés, főzés hőfokára.