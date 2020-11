Anyósnyelv

Az első igazi túlélőnk az anyósnyelv. Igazi alkalmazkodásbajnok, annyira nem igényli az öntözést, hogy ha túl sok vizet kap, elfonnyadnak a levelei. Azt azonban jó tudni, hogy szereti a világos helyeket, a huzatot és a száraz levegőt azonban jól bírja és az átültetést sem sínyli meg többnyire. Amire szükség is lehet, hiszen akár másfél méter magasra is megnő, így időről időre új lakhelyre lesz szüksége.

Ha virágzó növényre vágysz, nem ő lesz a legnagyobb kedvenced, ugyanis virágot ritkán hoz, időnként megjelenik rajta egy hosszú füzér virágként, de nem túl feltűnően. Hatalmas előnye, hogy mivel jó nagy növény lehet belőle, a hálószobádban oxigént is termel, tehát nem csak mutatós, de hasznos is. Éjszaka is oxigént termel, ellentétben a legtöbb szobanövénnyel, így hasznos dísze lehet a hálószobádnak is.





Aloe vera

A belső terek jolly jokere lehet az aloe vera. Nem csak, hogy elpusztíthatalan, de kis hajtásain keresztül gyorsan szaporodik is. Mivel sivatagi túlélő, jól tűri azt is, ha csak akkor öntözöd, ha a földje már kiszáradt. Akkor is figyelj arra, hogy ne adj egyszerre túl sok vizet, mert a tálkában pangó víz árt a növénynek, akár el is pusztulhat. Érdemes már az egészen kis növénykét is nagyobb cserépbe tenni, mert a túl kicsiben könnyen felborul. Jó hír azonban, hogy sokszor még akkor is menthető, ha szinte már gyökere sincs, persze azért ezt nem kell megvárni.

Fényigényes növény, ha sötét zugba teszed, a levelei előbb kivilágosodnak, később meg is sárgulhatnak. A fagyok elmúltával tavasszal nyugodtan kiteheted az erkélyre és a teraszodra, a napfény csodákat tesz vele.

Az aloe verának számos gyógyhatása is ismert, a levelében található gélt gyógyászati célokra is felhasználhatod, rovarcsípésekre, vágott sebekre és gyulladások csökkentésére kiváló. Nyugodtan levághatsz belőle egy darabot, a növényed nem csak a te sebedet, de a sajátját is begyógyítja. Fontos tudni, hogy gyógyhatásuk csak a 4-5 éves vagy annál idősebb növényeknek van.

Karácsonyi kaktusz

A karácsonyi kaktusz onnan kapta a nevét, hogy karácsonyra gyönyörű piros vagy fehér virágokat hoz. Elvileg. A gyakorlatban azért ez nem mindig sikerül (általában a túlöntözés az oka) de ezen kívül a legcudarabb körülmények mellett sem pusztul el. Ahogy a kaktuszokat általában, ezt sem kell sokat öntözni, nagyon hosszú ideig elél és könnyen szaporítható.

A nagy meleget nem szereti, a legjobb számára a nem túlfűtött, de világos előszoba. Tavasszal, akárcsak az aloe, simán kitehető a teraszra, szabad levegőn a nagy meleget is szereti.

Ha a karácsonyi kaktuszt nem kedveled, a fent leírtak igazak szinte az összes kaktuszfélére. A meleg szobalevegőt ők sem szeretik, de a legtöbb esetben simán átvészelik a téli hónapokat a két ablak között.