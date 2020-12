Sosem volt még ilyen boldog Gianni és Debreczeni Zita, akik életük első hármas karácsonyára készülnek. Gianfranco Máté, elsőszülött kisfiuk már három hónapos.

"Már fog tárgyakat és érdekli sok dolog, minden egyes nap külön öröm vele. Zitát pedig imádom nézni, még a díszítést is máshogy csinálja, amióta édesanya lett. Ebben a covidos időszakban annak tudok örülni, hogy sok időt tölthetek a családommal, igyekszem úgy tekinteni ezekre a hetekre, hogy félig teli van az a bizonyos pohár és nem félig üres. Csak azt sajnálom, hogy haza, Olaszországba nem tudunk most utazni, pedig alig várom, hogy a kisfiam láthassa az ottani életet is. Olaszul beszélek vele, kétnyelvű gyerekként fog felnőni. Jó lenne, ha már többet tudnánk vele mozogni, szeretném, ha nyitott kis fickó, jó szívű gyerek válna belőle" - mesélte a Blikknek Gianni, aki azt is elárulta, szeretnének kistestvért a fiuk mellé.

"Egyelőre a törpére koncentrálunk, de ha úgy alakul majd, újra belevágnánk a lombikba. Ez azonban még a jövő zenéje, majd meglátjuk, mikor érkezik el az idő erre. Azt szoktam mondani, hogy a kistestvér még az égben van, mi pedig majd imádkozunk érte, hogy lejöjjön közénk, ha itt lesz az ideje."