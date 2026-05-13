Testvérét gyászolja Sharon Stone: szívszaggató posztban búcsúzott imádott bátyjától

Sharon Stone újabb súlyos családi veszteséget gyászol: 74 éves korában elhunyt bátyja, Mike Stone. A szomorú hírt a világhírű színésznő az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel.

Sharon Stone szívszorító bejegyzést tett közzé.

Forrás: Variety

Meghalt Sharon Stone testvére

„Mike Stone, a legidősebb testvérem elhunyt. Hosszú betegség után békére lelt. Nyugodjon békében” – írta Sharon Stone a megható bejegyzésben, amelyhez egy régi családi fotót is mellékelt. Az üzenetet fiaival, Roannel, Lairddel és Quinnnel közösen írta alá.

Ki Sharon Stone testvére?

Mike Stone ugyan egész életében kerülte a reflektorfényt, mégis volt kapcsolata a filmiparral. Húgához hasonlóan ő is kipróbálta magát színészként: első szerepét az 1990-es End of the Night című filmben kapta, később pedig Sharon Stone oldalán is feltűnt az 1995-ös Gyorsabb a halálnál című westernben.

A magánéletéről keveset lehetett tudni, de egy időben kapcsolatban állt Tamara Beckwith-tel, akivel rövid ideig jegyben is jártak a kilencvenes évek közepén. Mike végül soha nem nősült meg.

Az elmúlt években több tragédia is sújtotta Sharon Stone családját

Sharon Stone számára az elmúlt évek különösen nehezek voltak családi szempontból. 2023-ban elveszítette öccsét, Patrick Stone-t is, aki 57 évesen hunyt el szívroham következtében. A színésznő akkor szintén az Instagramon tudatta a tragikus hírt.

„Tegnap elveszítettük a testvéremet, Patrick Joseph Stone-t” – mondta akkor egy videóban. A család egyúttal megköszönte a rajongók támogatását és együttérzését a gyász időszakában. Patrick halála különösen fájdalmas volt a család számára, hiszen korábban ő és felesége, Tasha Stone már átélték kisfiuk elvesztését is. Fiuk, River 2021 augusztusában, mindössze 11 hónapos korában hunyt el szervi elégtelenség következtében.

Az Elemi ösztön sztárjának Mike és Patrick mellett van egy húga is, Kelly Stone. A testvérek Pennsylvaniában nőttek fel, és a színésznő korábban többször is beszélt arról, milyen szoros kapcsolat fűzte össze őket. Erről részletesen írt 2021-ben megjelent memoárjában, a The Beauty of Living Twice című könyvben is. A színésznő családját az elmúlt időszakban további veszteségek is érték. Édesapjuk, Joseph Stone 2009-ben hunyt el 79 éves korában, míg édesanyja, Dorothy Stone tavaly, 91 évesen halt meg – írja a Page Six.