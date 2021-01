A csinos fiatal énekesnő, Opizt Barbi megmutatta, hogy táncolni is legalább olyan profin tud, mint énekelni.

Barbi nemrég a Sztárban Sztár című műsorban mutatta meg tehetségét. Már a TV2 átalakuló műsorában is bebizonyította, hogy nem csak énekelni, de utánozni és táncolni is profi szinten tud. Utóbbit otthon is örömmel műveli, hiszen fantasztikus táncos videókkal kápráztatja el Insta és TikTok követőit. Legutóbbi csípőrázós táncától felrobbant az internet.