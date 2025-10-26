Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újabb távozás Sussexben: felmondott Meghan Markle sajtósa

Variety - Kristina Bumphrey
Harry herceg Meghan Markle szakítás
Rideg Léna
2025.10.26.
Emily Robinson idén júniusban csatlakozott Harryék csapatához kommunikációs igazgatóként, de máris lelépett. Meghan Markle bajban van.

A sussexi hercegné, Meghan Markle mindössze öt év alatt tizedik publicistájától vált meg, miután a Netflixről elcsábított Emily Robinson is felmondott. 

Forrás: Variety

Meghan Markle újabb embert veszített

Emily Robinson felelős kommunikációs igazgatóként dolgozott a Netflixnél, és részt vett a Korona című sorozat sajtójában is. Idén nyáron Meghan Markle és Harry herceg kommunikációs igazgatója lett, de október 24-én felmondott. Robinson a tizedik publicista, aki az elmúlt öt évben szakított a hercegi párral. A pár szóvivője elmondta, hogy Robinson felügyelte a With Love, Meghan sikeres évadának munkáját, és további támogatást nyújtott a produkciós cégnek.

Meghan Markle és férje sajtómegjelenésein továbbra is többen dolgoznak, a csapatukban maradt Liam Maguire, Meredith Maines, Kyle Boulia és Charlie Gipson, a Method Communications pedig a pár külső ügynökségeként is működik -írja a Daily Mail.

András herceg botrányai is próbára teszik a királyi kommunikációt

A sussexiek nehézségei mellett a brit királyi család más tagjai is folyamatosan reflektorfényben állnak. András herceg 2011-ben kényszerült lemondani az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízotti posztjáról, miután kiderült, hogy baráti kapcsolatban volt a pedofil bűncselekmények miatt elítélt milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. Most újabb piszkos részletek láttak napvilágot Károly testvéréről, ami miatt Beatrix és Eugénia is nehéz döntés előtt állnak.

