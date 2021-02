Nagy divat lett mostanság, hogy családok vagy baráti társaságok névre szóló üdvözlő dalokat íratnak szeretteiknek. A zenei alapok jó része azonban nem újonnan írt sláger, hanem egy már meglévő dal feldolgozása. Bódi Gusztiék slágereit is többen átdolgozták már, amiből most végleg elege lett az énekesnek.

„Mostanában azt csinálják az emberek, hogy a nagyobb slágereket névre szólóan átírják, majd feltöltik a saját YouTube-oldalukra, úgy, hogy engedélyt sem kérnek rá. Ezeket a dalokat ráadásul megrendelésre készítik, amikért elkérnek több százezer forintot is. A reklámokról ne is beszéljük... Ez nem szép dolog. Én is megtehetném, hogy átírom más dalait, amit aztán a sajátomként adok el, de nem teszem!" – mesélte a Ripost-nak Bódi Guszti.

Az énekes többször figyelmeztette már zenésztársait, hogy töröljék ezeket a dalokat, de nem igazán hallgattak rá, úgyhogy Guszti most egy jogkezelő segítségét is igénybe vette. Saját Facebook oldalán üzent a dallopóknak, hogy 24 órán belül az összes átírt zenét töröltetik a YouTube-bal. Nem csak Gusztit érinti ez a probléma, testvérétől, Bódi Csabitól is lopkodnak dalokat:

„Itt tényleg csak jogkezelő segíthet, mi hiába szólunk, hogy ne írják át engedély nélkül, névre szólóan. A másik probléma az, hogy az eredeti dal szövegét megerőszakolva írnak rá egy másik szöveget, ami ráadásul a dal karakteréhez nem is illik..." – tette hozzá Bódi Csabi.