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Emlékszel Samantha Jones pasijára? Így él ma a Szex és New York egykori sztárja – Videó

Kim Cattrall Szex és New York akkor és most
Rideg Léna
2026.06.11.
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Jason Lewis egykor Samantha Jones sármos modell barátjaként vált világhírűvé. A Szex és New Yorkban Smith Jerrodot alakító színész az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, most azonban újra hallatott magáról.

A Szex és New York rajongói aligha felejtették el Smith Jerrod karakterét, aki hosszú időn át Samantha Jones oldalán tűnt fel a sorozatban. A jóképű modellt alakító Jason Lewis akkoriban nők millióinak szívét dobogtatta meg, ám az elmúlt években jóval kevesebbet lehetett hallani róla.

A Szex és New York egyik legnépszerűbb párosa Samantha Jones és Smith Jerrod volt.
A Szex és New York egyik legnépszerűbb párosa Samantha Jones és Smith Jerrod volt.
Forrás: Getty Images North America

Így él most a Szex és New York szívtiprója

A ma már 54 éves színész tudatosan távolodott el a hollywoodi reflektorfénytől. Bár teljesen nem fordított hátat a színészetnek, a korábbi, nagy figyelmet kapó szerepek helyett inkább nyugodtabb életet választott. Az utóbbi években kisebb produkciókban vállalt munkát, és a Dancing with the Stars amerikai változatában is feltűnt, de már nem keresi a folyamatos rivaldafényt.
A rajongók számára különösen érdekes visszatekinteni Smith Jerrod karakterére, aki a sorozat egyik legkedveltebb férfiszereplője lett. Kapcsolata Samantha Jonesszal sok szempontból különlegesnek számított, hiszen a történet azt mutatta meg, hogy egy erős, független nő mellett is lehet valaki szerető, támogató és egyenrangú társ. A karakter ráadásul az életkori különbségekkel kapcsolatos sztereotípiákat is árnyalta.

Hamarosan végleg lezárul az ikonikus sorozat

Miközben Jason Lewis visszafogottabb életet él, a Szex és New York univerzuma tovább bővült az És egyszer csak... című folytatássorozattal. A produkció körül az egyik legnagyobb visszhangot Kim Cattrall rövid visszatérése váltotta ki. A Samantha Jonest alakító színésznő mindössze egy jelenet erejéig tűnt fel a sorozatban, ami óriási érdeklődést váltott ki a rajongók körében. A felhajtás mértéke még a szereplőket is meglepte. Cynthia Nixon, aki Mirandát alakítja, később arról beszélt, hogy attól tartott, a nézők túl nagy elvárásokat támasztanak majd a rövid cameo miatt, és csalódottak lehetnek.

A franchise népszerűsége ugyanakkor továbbra is töretlen. Az HBO már berendelte az És egyszer csak... harmadik évadát, amely egyben a történet lezárása is lesz.

Így alakult a Szex és New York szereplőinek élete a sorozat után

A szereplők eközben a magánéletükben is új fejezeteket nyitottak. Kristin Davis, vagyis Charlotte alakítója nyíltan beszélt arról, hogy a kritikák hatására felhagyott az arcfeltöltésekkel, míg Kim Cattrall 69 évesen ismét férjhez ment párjához, Russell Thomashoz egy szűk körű londoni ceremónián.
Bár a sorozat befejezése óta sok év telt el, a rajongók érdeklődése nem csökkent. Sokan ma is kíváncsian követik, hogyan alakult kedvenc szereplőik és a hozzájuk kötődő színészek élete.

Jason Lewis pedig ugyan már nem a vörös szőnyegek állandó szereplője, de sármjából az évek során sem veszített. A színész május végén három év hallgatás után egy videóval jelentkezett az Instagramon, amelyben elárulta, hogy az elmúlt időszakban egy számára fontos kreatív projekten dolgozott. Bár a részleteket nem osztotta meg, azt mondta, elérkezettnek látta az időt arra, hogy újra kapcsolatba lépjen a követőivel. Lewis korábban azt is elárulta, hogy nem hívták vissza az És egyszer csak... című folytatássorozatba, és utoljára 2018-ban láthatták a nézők jelentősebb televíziós szerepben, a Midnight, Texas című természetfeletti sorozatban. Rajongói azonban most abban bíznak, hogy a hosszú csend után ismét gyakrabban találkozhatnak majd vele a képernyőn – szúrta ki a Page Six.

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