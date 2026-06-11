Victoria Beckham fodrásza felfedi: 6 hiba, amitől hullik a hajad

Valamennyi ember dús, egészséges sörényre vágyik, így amikor fésülködés után szembesülünk a sörték között megmaradt hajszálak hadával, sokan kétségbe esünk. Azonban vannak olyan napi szokások, figyelmetlenségek, amik hajhulláshoz vezetnek. A sztárfodrász, Matthew Curtis, aki nem kisebb személyekkel dolgozott együtt, mint Sharon Osbourne, Eva Longoria, illetve Victoria Beckham, megfogalmazott hat gyakori hibát, amit szinte minden nő elkövet. 25 év szakmai tapasztalata alapján gyűjtötte csokorba a hajhullás okait.

Egy sztárfodrász felfedett 6 hibát, ami a hajhullás okai között szerepelhet.

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Rossz frizura, haj egészségének hanyagolása, valamint halogatás is a hajhullás okai között szerepel.

A sztárfodrász szerint hatékonyan lehet tenni a hulló hajszálak ellen.

Hajhullás okai: 6 öreg hiba a sztárok fodrásza szerint

A hajstylist a Daily Mailnek nyilatkozott, melyben arra a korábbi kijelentésre reagált, miszerint Angliában mintegy 8 millió nő küzd a hajhullás tüneteivel. Állítása szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy a hajhullás okai genetikai tényezőkre vezethetők vissza. Lássuk hát, mivel válunk a dús hajkorona ellenségeivé!

1. Túlzott hőformázás

Göndörítés, vasalás, magas hőfokon való szárítás mind olyan tényezők, melyek jelentősen roncsolják a haj szerkezetét, mely töredezéshez, a hajszál meggyengüléséhez vezet. Ugyan a haj töredezését könnyű összetéveszteni a hajhullással, a végeredmény ugyanaz. A fodrász javaslata szerint erre két „gyógymód” létezik: csökkentsük a hőfokot, és használjunk hővédőt. Utóbbi ugyan nem serkenti a növekedést, de megóvja a haj szerkezetét a hőhatástól.

2. Fejbőr egészségének hanyagolása

Hajápoláskor minden figyelem magára a hajra terelődik, pedig a fejbőr egészsége talán ennél is fontosabb, elvégre ez látja el tápanyaggal a hajhagymákat. A túl sok olaj, a rossz vérkeringés, a gyulladás, és az elégtelenül eltávolított termékek is a hajhullás okai lehetnek. Szerencsére ezt könnyű kiküszöbölni.

Gondolj a fejbőrödre úgy, mint a bőrápolási rutinod kiterjesztésére. A rendszeres tisztítás, a fejbőrmasszázs és a célzott kezelések jelentős változást hozhatnak.

3. Menopauza elbagatellizálása

A változókor egyik kellemetlen tünete a haj ritkulása, szerkezetének gyengülése, amibe sokan beletörődnek. Az ösztrogénszint csökkenésével fellépő hajhullást gyakran már csak akkor érzékelik, amikor megtörtént a baj, pedig „minél korában kezelik a menopauzával összefüggő hajhullást, annál jobb”. A fejbőr speciális összetevőkkel való táplálása jelentősen mérsékelheti a hajkorona ritkulását.