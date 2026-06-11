Victoria Beckham fodrásza felfedi: 6 hiba, amitől hullik a hajad

Valamennyi ember dús, egészséges sörényre vágyik, így amikor fésülködés után szembesülünk a sörték között megmaradt hajszálak hadával, sokan kétségbe esünk. Azonban vannak olyan napi szokások, figyelmetlenségek, amik hajhulláshoz vezetnek. A sztárfodrász, Matthew Curtis, aki nem kisebb személyekkel dolgozott együtt, mint Sharon Osbourne, Eva Longoria, illetve Victoria Beckham, megfogalmazott hat gyakori hibát, amit szinte minden nő elkövet. 25 év szakmai tapasztalata alapján gyűjtötte csokorba a hajhullás okait.
- Rossz frizura, haj egészségének hanyagolása, valamint halogatás is a hajhullás okai között szerepel.
- A sztárfodrász szerint hatékonyan lehet tenni a hulló hajszálak ellen.
Hajhullás okai: 6 öreg hiba a sztárok fodrásza szerint
A hajstylist a Daily Mailnek nyilatkozott, melyben arra a korábbi kijelentésre reagált, miszerint Angliában mintegy 8 millió nő küzd a hajhullás tüneteivel. Állítása szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy a hajhullás okai genetikai tényezőkre vezethetők vissza. Lássuk hát, mivel válunk a dús hajkorona ellenségeivé!
1. Túlzott hőformázás
Göndörítés, vasalás, magas hőfokon való szárítás mind olyan tényezők, melyek jelentősen roncsolják a haj szerkezetét, mely töredezéshez, a hajszál meggyengüléséhez vezet. Ugyan a haj töredezését könnyű összetéveszteni a hajhullással, a végeredmény ugyanaz. A fodrász javaslata szerint erre két „gyógymód” létezik: csökkentsük a hőfokot, és használjunk hővédőt. Utóbbi ugyan nem serkenti a növekedést, de megóvja a haj szerkezetét a hőhatástól.
2. Fejbőr egészségének hanyagolása
Hajápoláskor minden figyelem magára a hajra terelődik, pedig a fejbőr egészsége talán ennél is fontosabb, elvégre ez látja el tápanyaggal a hajhagymákat. A túl sok olaj, a rossz vérkeringés, a gyulladás, és az elégtelenül eltávolított termékek is a hajhullás okai lehetnek. Szerencsére ezt könnyű kiküszöbölni.
Gondolj a fejbőrödre úgy, mint a bőrápolási rutinod kiterjesztésére. A rendszeres tisztítás, a fejbőrmasszázs és a célzott kezelések jelentős változást hozhatnak.
3. Menopauza elbagatellizálása
A változókor egyik kellemetlen tünete a haj ritkulása, szerkezetének gyengülése, amibe sokan beletörődnek. Az ösztrogénszint csökkenésével fellépő hajhullást gyakran már csak akkor érzékelik, amikor megtörtént a baj, pedig „minél korában kezelik a menopauzával összefüggő hajhullást, annál jobb”. A fejbőr speciális összetevőkkel való táplálása jelentősen mérsékelheti a hajkorona ritkulását.
4. Sokszor viselünk szoros frizurát
Kétségtelen, hogy egy szoros copf, hátrasimított konty, a póthaj, és fonatok jól mutatnak, ám durva hajhullást okozhatnak. Ugyanis meggyengítik a hajhagymát, ami így veszít tartásából és könnyebben kihullik. Különösen a hajvonal és halánték környékén lehetnek feltűnőek a jellegzetesen megritkuló tincsek. Éppen ezért néha engedjük le a hajunkat és próbáljunk ki olyan frizurákat, amik nem olyan feszesek és alkalmazzunk hajnövesztő szérumot.
Még egy jó tanácsa is volt: „Használj selyemhajgumit elasztikus anyagok helyett.”
5. Alábecsüljük a stressz hatását
A 21. század pusztító dögvésze a stressz, mely nem csak idegrendszerünket, de dús hajunkat is tönkreteszi, Mathew Curtis ismeretei szerint nem is akárhogyan. „A fizikai vagy érzelmi stressz nagyszámú hajszálat küld telogén fázisba, ami hónapokkal később túlzott hajhulláshoz vezet.”
6. Kései cselekvés
Noha az első jelek már korábban megjelennek, az emberek többsége csak akkor lép fel hajhullás ellen, amikor már jelentősen csökkent a frizura volumene. Pedig a megelőzés, esetleg korai fellépés mindig hatékonyabb, mint a megtörtént baj orvoslása. „Figyelj az olyan előjelekre, mint a szélesedő választék, a megnövekedő szőrzet a párnádon, a túlzott hajhullás zuhanyzás közben vagy a csökkenő lófarokvastagság.”
Hogyha nem vesszük félvállról a jeleket és elhagyjuk káros szokásainkat, akkor könnyen kiküszöbölhetjük hajkoronánk ritkulását. Ha pedig már megtörtént a baj, fejbőrünk ápolásával, illetve hajhullás elleni vitaminokkal újra dús frizurával tündökölhetünk.
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