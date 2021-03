Ma, március 22-én ünnepeljük a víz világnapját, melynek 28 éve az a célja, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét az édesvízkészlet veszélyeztetettségére, valamint a tiszta ivóvíz fontosságára.

Testünk 50-60 százaléka vízből áll. Míg étel nélkül testsúlytól és állapottól függően akár 4-6 hetet is kibírunk, víz hiányában pár nap alatt meghalunk. Általánosságban naponta 2-3 liter folyadékra van szükségünk, amibe beletartozik az ételekből, más italokból kinyert folyadék és a tiszta víz is.

A dehidratáltság fejfájással kezdődik, majd jön a gyengeség, levertség, a hallucinálás, kóma. A szervezeten belül leáll a veseműködés, és összeomlik a keringés, ami halálhoz vezet.

A Föld felszínének mintegy 71 százalékát borítja víz, de az, amit hasznosítani tudunk, ennél jóval csekélyebb mértékű. Az óceánok és tengerek sós vize mellett, a Föld vízkészletének csupán 3 százalékát teszi ki édes víz, de ezek nagyrésze a sarki jégtakaróban található, így mindössze 0,5 százalék az, ami ténylegesen a rendelkezésünkre áll. Természetesen a sós víz lepárlással megszabadítható a sótól, így ihatóvá válik, jelenleg is vannak édesvízkészlet hiányos területek, melyekben ezzel az eljárással állítanak elő iható vizet. A desztillált víz fogyasztása biztonságos, de ebben az esetben, a vízben természetesen jelen lévő ásványi anyagok bevitelére érdemes nagyobb figyelmet fordítani.

Föld víz nélkül

A környezetszennyezés, a modern technológiák és az emberi térhódítás következményéről már sok helyen olvashattál. A víz világnapján mi most azt mutatjuk be, hogy mi történne a Földdel, ha nem lenne rajta egy csepp víz sem.

A JAXA – japán űrügynökség – egyik tudósa, Dr. James O'Donoghue 2019-ben készített egy animációt, melyben azt láthatjuk, hogyan nézne ki a Föld, ha egy hatalmas víznyelő eltűntetné az összes vizet a felszínéről.

A modellezés közel egy percében azt követhetjük végig, ahogyan a víz fokozatosan eltűnik. Érdekes, hogy víz hiányában Földünk felszíne hasonló lenne a Marséhoz.

A víz a Földön lévő minden életformához elengedhetetlen – ezért is kutatják más bolygókon a víz jelenlétét – így tehát nem nehéz kikövetkeztetni, hogy víz hiányában eltűnne az élet.

Elsőként az édesvíz igényű létformák halnának ki, mivel ebből jóval kisebb mennyiség áll alapesetben is a rendelkezésre. A sósvizek apadásával azonban fokozatosan eltűnnének a tengeri élőlények is.

A Föld teljes vízkészletének eltűnését a legkisebb élő organizmusok, a mikrobák se élnék túl: vegyük például a baktériumokat, bár csupán mikroszkopikus méretűek, sejtplazmájuk 80 százalékát víz alkotja.

A Föld teljes vízkészletének eltűnésétől egyelőre nem kell tartanunk, de ez nem azt jelenti, hogy az édesvíz értékéről is meg kellene feledkezzünk. Egy emberként is sokat tehetünk, már azzal is, ha nem folyó víz mellett mosogatunk, vagy épp tusolunk. A kertekben is könnyedén össze lehet gyűjteni az esővizet, ami kiválóan alkalmas a növények locsolására.

Tegyünk meg mindent, hogy a Föld továbbra is kék bolygó maradhasson!