A pilatestrükk, amit mindenki kihagy: 2 mozdulat, és formásabb lesz a feneked, mint valaha

A pilates sok mindenben segít: hozzájárul karcsúságunk megőrzéséhez és izomzatunk feszessé tételében is nagy szerepet játszik. A módszer lényege, hogy egyenletesen, fokozatosan felépített gyakorlatokból áll, amelyek különböző légzéstechnikákat is tartalmaznak. De vajon, hogyan járul hozzá a tökéletes fenékhez? Máris mutatjuk!
Ezek a legjobb pilatesgyakorlatok fenékre
A pilatesgyakorlatokban az a jó, hogy nagyon sokféleképpen variálhatók és ahány edző, annyiféle módszer van. A Menshealth oldalán jelent meg nemrég egy újfajta javaslat arra, hogyan fejezze be az edzést az, aki feszes hátsóra vágyik. A szakértő szerint mindössze két mozdulatsorból áll az a gyakorlat, amelyet, ha minden edzés után elvégez valaki, akkor a formás fenék biztosra vehető következmény lesz.
Az edzések befejezését követően elvégzett kétgyakorlatos rutin kombinál egy hagyományos erősítő gyakorlatot és a pilates egyik legfontosabb alapelvét. A gyakorlatsornak nevet is adtak: Pilates x Lift programnak nevezték el. Ezek a mozdulatok az edzés után végezhetők és amellett, hogy javítja az izomerőt és a mobilitást, mindennél jobban formálja az izmokat.
„Amikor végeztél, a feneked teljesen le lesz terhelve, bármilyen erős is a lábad” – mondja a gyakorlat egyik ötetgazdája, Bethune.
Ez az egyszerű, 4-4 percig tartó, kétgyakorlatos módszer nem igényel semmilyen eszközt, de így is alaposan megdolgoztatja az alsótested és még a fogyásban is segít. A gyakorlatoknál nagyon fontos, hogy közvetlenül egymás után végezd őket!
1. Skater guggolás-lépés (Skater Lunge) – 1 perc
„Ez a gyakorlat a fenék mellett, nagyszerű a boka-, térd- és csípőstabilitás fejlesztésére is” – mondta egy másik edző, Martinez.
Így végezd:
- Vállak és has feszes, térdek enyhén hajlítva, majd keresztben lépj a bal lábaddal a jobb mögé.
- Ugorj oldalra (karmunka!), majd érkezz kontrolláltan a bal lábra.
- Jobb lábbal ismét lépj a bal mögé, és ugorj vissza a másik oldalra.
- Folytasd a váltakozó ugrásokat egy percen keresztül.
2. Curtsey guggolás pulzusokkal (Curtsy Lunge Pulse) – 30 másodperc oldalanként
Így végezd:
- Állj fel, majd keresztben lépj a jobb térdeddel a bal boka mögé, enyhén hajlítsd a térded.
- Kezdj el fel-le mozogni: emelkedj fel, majd kontrolláltan engedd vissza magad.
- 30 másodperc után válts oldalt!