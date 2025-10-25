A pilatestrükk, amit mindenki kihagy: 2 mozdulat, és formásabb lesz a feneked, mint valaha

A pilates sok mindenben segít: hozzájárul karcsúságunk megőrzéséhez és izomzatunk feszessé tételében is nagy szerepet játszik. A módszer lényege, hogy egyenletesen, fokozatosan felépített gyakorlatokból áll, amelyek különböző légzéstechnikákat is tartalmaznak. De vajon, hogyan járul hozzá a tökéletes fenékhez? Máris mutatjuk!

A fenékerősítő pilatesgyakorlatokhoz még súlyzó sem szükséges.

Forrás: E+

Ezek a legjobb pilatesgyakorlatok fenékre

A pilatesgyakorlatokban az a jó, hogy nagyon sokféleképpen variálhatók és ahány edző, annyiféle módszer van. A Menshealth oldalán jelent meg nemrég egy újfajta javaslat arra, hogyan fejezze be az edzést az, aki feszes hátsóra vágyik. A szakértő szerint mindössze két mozdulatsorból áll az a gyakorlat, amelyet, ha minden edzés után elvégez valaki, akkor a formás fenék biztosra vehető következmény lesz.

Az edzések befejezését követően elvégzett kétgyakorlatos rutin kombinál egy hagyományos erősítő gyakorlatot és a pilates egyik legfontosabb alapelvét. A gyakorlatsornak nevet is adtak: Pilates x Lift programnak nevezték el. Ezek a mozdulatok az edzés után végezhetők és amellett, hogy javítja az izomerőt és a mobilitást, mindennél jobban formálja az izmokat.

„Amikor végeztél, a feneked teljesen le lesz terhelve, bármilyen erős is a lábad” – mondja a gyakorlat egyik ötetgazdája, Bethune.

Ez az egyszerű, 4-4 percig tartó, kétgyakorlatos módszer nem igényel semmilyen eszközt, de így is alaposan megdolgoztatja az alsótested és még a fogyásban is segít. A gyakorlatoknál nagyon fontos, hogy közvetlenül egymás után végezd őket!

1. Skater guggolás-lépés (Skater Lunge) – 1 perc

„Ez a gyakorlat a fenék mellett, nagyszerű a boka-, térd- és csípőstabilitás fejlesztésére is” – mondta egy másik edző, Martinez.

Így végezd:

Vállak és has feszes, térdek enyhén hajlítva, majd keresztben lépj a bal lábaddal a jobb mögé.

Ugorj oldalra (karmunka!), majd érkezz kontrolláltan a bal lábra.

Jobb lábbal ismét lépj a bal mögé, és ugorj vissza a másik oldalra.

Folytasd a váltakozó ugrásokat egy percen keresztül.

2. Curtsey guggolás pulzusokkal (Curtsy Lunge Pulse) – 30 másodperc oldalanként

Így végezd: