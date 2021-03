Sokan aggódtak Weisz Fanniért, hogy nagyon keveset eszik, de most mindenki megnyugodhat: Fanni Insta sztorijában tette közzé, hogy még este fél 12-kor is eszik.

Fanni és szerelme, Bókay Gergő már több, mint fél éve alkotnak boldog párt, Fanni többször elmondta, hogy régen érezte magát ennyire boldognak és kiegyensúlyozottnak. Úgy tűnik, hogy a szerelem meghozta az étvágyát is, ugyanis az Instagram szerint a modell még késő este is boldogan falatozik. Ez már azért is nagy szó, mert korábban nagyon aggódtak érte követői, hogy keveset eszik és nagyon vékony, de mindezt a pajzsmirigy problémájára fogták - írja a Ripost.

Úgy tűnik, hogy Fanni élete egyenesbe került: összeköltöztek Gergővel, ami nagy mérföldkő a kapcsolatukban és a modell hosszú idő után édesanyjával is kibékült.