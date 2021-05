Krausz Gábor őszintén mesélt arról, milyen változásokon mentek át az utóbbi időben Tóth Gabival. A pandémia miatti bezártság sokat változtatott a kapcsolatukon. Na és persze Hannaróza megérkezése is.

„Egyenesen a mély vízbe dobott az élet mindkettőnket, hiszen egyikünk sem volt teljesen felkészülve a szülőségre. Empátiát és türelmet tanultam, és nem csak a gyermekemmel szemben. Gabi családja más, mint az enyém: ők mindent kibeszélnek magukból. Én inkább zárkózott típus vagyok. Korábban nemigen beszélgettünk, Gabinak szavak nélkül kellett megértenie engem. Ebben sokat fejlődtem! Ő a munkája során rengeteg energiát ad ki magából: most ezeket kaptam, töményen. Megtanultam tízig elszámolni, és Gabi is jobban viseli a vitákat" – mesélte Gábor a HOT! magazinnak.

Ez az időszak próbára tette a kapcsolatukat, de most az szorosabb, mint valaha, és sztárséf úgy érzi, ennél már csak könnyebb időszakok jöhetnek.

„Tudom, mikor kell nyugtatni, és mikor csendben maradni. Amit korábban hisztinek tituláltam a részéről, azt most problémaként értékelem: ilyenkor a társam megértésre és segítségre vágyik. Szorosabb lett a kapcsolatunk, és mindketten azt érezzük, hogy ha most nem mentünk szét, soha nem fogunk."

Krausz Gábor arról is beszélt, az utóbbi időben gyakran terítéken van náluk a második baba kérdése.

„Mostanában egyre többször felmerül a tesókérdés, hiszen most lenne a legideálisabb a korkülönbség is a két gyerek között. Gabinak van egy csodálatos nővére, aki a legjobb barátnője is, én viszont nem ápolok szoros kapcsolatot a húgommal. Alaposan át kell ezt gondolnunk, elsősorban a feleségemnek. Mindkettőnk számára megszépültek az emlékek, de ő élte át a fájdalmat, őt viselte meg a terhesség és a szülés utáni állapot. Persze felmerül bennünk az is, hogy Hannaróza egyke marad, de akkor biztosan el lesz kényeztetve."