A magas vérnyomás meglehetősen gyakori problémának számít. A jó hír viszont, hogy néhány egyszerű, a mindennapokba is könnyen beilleszthető változtatással máris sokat tehetünk az egészségünkért.

Már a mindennapos, rendszeres testmozgással is sokat tehetünk a vérnyomás kordában tartásáért.

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Bár sokan élnek együtt magas vérnyomással, mégis csak kevesen tudnak róla.

Ezért fontos, hogy már kezdteben is észrevegyük azokat a figyelmeztető jeleket, amik a problémára utalnak.

A jó hír viszont, hogy néhány egyszerű életmódbeli változtatással könnyne kontrollálhatjuk.

A magas vérnyomás gyakran észrevétlen marad

Dr. Naveed Asif háziorvos az Expressnek adott interjújában hívta fel a figyelmet a magas vérnyomás veszélyeire. Az orvos szerint bár viszonylag sokan élnek ezzel a problémával, mégis kevesen tudják, hogy érintettek, mivel a magas vérnyomás tünetei kezdetben nem felismerhetőek. Ha azonban nem sikerül időben felismerni és megfelelően kordában tartani, hosszú távon akár súlyos, életveszélyes szövődményekhez is vezethet.

Éppen ezért a megfelelő életmód kulcsfontosságú a magas vérnyomással élők számára, hiszen már néhány mindennapi szokás megváltoztatásával is sokat tehetünk az állapot kezeléséért.

Dr. Asif ráadásul hét olyan egyszerű módszert is megosztott, amelyekkel mi magunk is hozzájárulhatunk a vérnyomásunk kordában tartásához.

Ezzel a 7 dologgal könnyel kezelhető

Nézzük át az étrendünket

Magas vérnyomás esetén az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, ha felülvizsgáljuk az étrendünket, és eltávolítjuk belőle azokat az ételeket, amelyek ronthatnak a helyzeten. Emellett érdemes olyan élelmiszereket is beépítenünk az étrendünkbe, amelyek a szív egészségéhez is hozzájárulnak. Dr. Asif kifejezetten a mediterrán étrend megfontolását javasolja, hiszen ez elsősorban teljes értékű élelmiszerekből, zöldségekből, gyümölcsökből és alacsonyabb telítettzsír-tartalmú húsokból áll, miközben háttérbe szorítja a feldolgozott élelmiszereket.

Tudatosan fogyasszuk a sót

Mivel a só jelentős részét feldolgozott élelmiszerekből és gyorséttermi ételekből visszük be a szervezetünkbe, nemcsak főzés közben kell odafigyelnünk. Éppen ezért, amikor csak tehetjük, válasszunk inkább sótlan vagy alacsony sótartalmú ételeket. A túlzott sóbevitel ugyanis hozzájárulhat a magas vérnyomás fenntartásához, míg mérséklése fontos része lehet kordában tartásának.

A rendszeres mozgás is elengedhetetlen

Bár kevesen tudják, az aktív életmóddal nemcsak az erőnlétünkért és az általános egészségünkért tehetünk, hanem bizonyítottan a vérnyomásunk mérsékléséhez is hozzájárulhatunk. A háziorvos szerint is érdemes a rendszeres mozgást a mindennapjaink részévé tenni.

Már egy tempós séta, a lift helyett a lépcsőzés vagy akár egy rövid kocogás is jó választás lehet, ráadásul ezeket könnyedén beilleszthetjük a napi rutinunkba is.

Válasszunk olyan tevékenységeket, amik megemelik a pulzusunk

Dr. Asif szerint a rendszeres testmozgás mellett az is fontos, hogy időnként megemelkedjen a pulzusunk. Ha ugyanis mozgás közben megizzadunk, kissé kifulladunk, és érezhetően felgyorsul a szívverésünk, az azt jelzi, hogy a szervezetünk valóban dolgozik.

Csökkentsük a stresszt

A szorongás és a stressz nemcsak a mentális egészségünkre hathat, hanem fizikailag is megterhelheti a szervezetünket. Amikor ugyanis tartósan feszült állapotban vagyunk, a vérnyomásunk is megemelkedhet, ami hosszú távon tovább ronthatja a helyzetet. Éppen ezért fontos, hogy időnként tudatosan is szánjunk néhány percet a kikapcsolódásra. Egy rövid légzőgyakorlat, egy nagyobb séta vagy akár néhány perc csendes pihenés is segíthet ellazulni és csökkenteni a feszültséget. Így nemcsak a közérzetünkön javíthatunk, hanem a szívünk és az érrendszerünk egészségét is támogathatjuk.

Figyeljünk az alvásra

Biztosan mindenki hallotta már, hogy az alvás az egészségünk megőrzésének egyik legfontosabb pillére.

Ha ugyanis nem pihenünk eleget, vagy az alvásunk rendszeresen rossz minőségű, az a vérnyomásunkra is kedvezőtlenül hathat.

A kialvatlanság ráadásul a stressz-szintünket is növelheti, ami szintén megterhelheti a szervezetünket, és tovább ronthatja a helyzetet. Éppen ezért érdemes az alvást is prioritásként kezelnünk, és törekednünk arra, hogy minden este nagyjából ugyanabban az időben feküdjünk le, valamint elegendő időt szánjunk a pihenésre.

Kerüljük az alkoholt és a dohányzást

Az alkoholfogyasztás mellett a rendszeres dohányzás is kihathat a vérnyomásunkra, ráadásul hosszú távon még az érrendszerünket is károsíthatja. Éppen ezért, ha magas vérnyomással élünk, érdemes mindkettő fogyasztását visszaszorítani, illetve a dohányzásról lehetőség szerint teljesen leszokni. Ezek elhagyása ugyanis nemcsak a vérnyomásunk kordában tartásában segíthet, hanem az általános egészségi állapotunkat is javíthatja.