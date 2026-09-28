A magas vérnyomás meglehetősen gyakori problémának számít. A jó hír viszont, hogy néhány egyszerű, a mindennapokba is könnyen beilleszthető változtatással máris sokat tehetünk az egészségünkért.
- Bár sokan élnek együtt magas vérnyomással, mégis csak kevesen tudnak róla.
- Ezért fontos, hogy már kezdteben is észrevegyük azokat a figyelmeztető jeleket, amik a problémára utalnak.
- A jó hír viszont, hogy néhány egyszerű életmódbeli változtatással könnyne kontrollálhatjuk.
A magas vérnyomás gyakran észrevétlen marad
Dr. Naveed Asif háziorvos az Expressnek adott interjújában hívta fel a figyelmet a magas vérnyomás veszélyeire. Az orvos szerint bár viszonylag sokan élnek ezzel a problémával, mégis kevesen tudják, hogy érintettek, mivel a magas vérnyomás tünetei kezdetben nem felismerhetőek. Ha azonban nem sikerül időben felismerni és megfelelően kordában tartani, hosszú távon akár súlyos, életveszélyes szövődményekhez is vezethet.
Éppen ezért a megfelelő életmód kulcsfontosságú a magas vérnyomással élők számára, hiszen már néhány mindennapi szokás megváltoztatásával is sokat tehetünk az állapot kezeléséért.
Dr. Asif ráadásul hét olyan egyszerű módszert is megosztott, amelyekkel mi magunk is hozzájárulhatunk a vérnyomásunk kordában tartásához.
Ezzel a 7 dologgal könnyel kezelhető
- Nézzük át az étrendünket
Magas vérnyomás esetén az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, ha felülvizsgáljuk az étrendünket, és eltávolítjuk belőle azokat az ételeket, amelyek ronthatnak a helyzeten. Emellett érdemes olyan élelmiszereket is beépítenünk az étrendünkbe, amelyek a szív egészségéhez is hozzájárulnak. Dr. Asif kifejezetten a mediterrán étrend megfontolását javasolja, hiszen ez elsősorban teljes értékű élelmiszerekből, zöldségekből, gyümölcsökből és alacsonyabb telítettzsír-tartalmú húsokból áll, miközben háttérbe szorítja a feldolgozott élelmiszereket.
- Tudatosan fogyasszuk a sót
Mivel a só jelentős részét feldolgozott élelmiszerekből és gyorséttermi ételekből visszük be a szervezetünkbe, nemcsak főzés közben kell odafigyelnünk. Éppen ezért, amikor csak tehetjük, válasszunk inkább sótlan vagy alacsony sótartalmú ételeket. A túlzott sóbevitel ugyanis hozzájárulhat a magas vérnyomás fenntartásához, míg mérséklése fontos része lehet kordában tartásának.
- A rendszeres mozgás is elengedhetetlen
Bár kevesen tudják, az aktív életmóddal nemcsak az erőnlétünkért és az általános egészségünkért tehetünk, hanem bizonyítottan a vérnyomásunk mérsékléséhez is hozzájárulhatunk. A háziorvos szerint is érdemes a rendszeres mozgást a mindennapjaink részévé tenni.
Már egy tempós séta, a lift helyett a lépcsőzés vagy akár egy rövid kocogás is jó választás lehet, ráadásul ezeket könnyedén beilleszthetjük a napi rutinunkba is.
- Válasszunk olyan tevékenységeket, amik megemelik a pulzusunk
Dr. Asif szerint a rendszeres testmozgás mellett az is fontos, hogy időnként megemelkedjen a pulzusunk. Ha ugyanis mozgás közben megizzadunk, kissé kifulladunk, és érezhetően felgyorsul a szívverésünk, az azt jelzi, hogy a szervezetünk valóban dolgozik.
- Csökkentsük a stresszt
A szorongás és a stressz nemcsak a mentális egészségünkre hathat, hanem fizikailag is megterhelheti a szervezetünket. Amikor ugyanis tartósan feszült állapotban vagyunk, a vérnyomásunk is megemelkedhet, ami hosszú távon tovább ronthatja a helyzetet. Éppen ezért fontos, hogy időnként tudatosan is szánjunk néhány percet a kikapcsolódásra. Egy rövid légzőgyakorlat, egy nagyobb séta vagy akár néhány perc csendes pihenés is segíthet ellazulni és csökkenteni a feszültséget. Így nemcsak a közérzetünkön javíthatunk, hanem a szívünk és az érrendszerünk egészségét is támogathatjuk.
- Figyeljünk az alvásra
Biztosan mindenki hallotta már, hogy az alvás az egészségünk megőrzésének egyik legfontosabb pillére.
Ha ugyanis nem pihenünk eleget, vagy az alvásunk rendszeresen rossz minőségű, az a vérnyomásunkra is kedvezőtlenül hathat.
A kialvatlanság ráadásul a stressz-szintünket is növelheti, ami szintén megterhelheti a szervezetünket, és tovább ronthatja a helyzetet. Éppen ezért érdemes az alvást is prioritásként kezelnünk, és törekednünk arra, hogy minden este nagyjából ugyanabban az időben feküdjünk le, valamint elegendő időt szánjunk a pihenésre.
- Kerüljük az alkoholt és a dohányzást
Az alkoholfogyasztás mellett a rendszeres dohányzás is kihathat a vérnyomásunkra, ráadásul hosszú távon még az érrendszerünket is károsíthatja. Éppen ezért, ha magas vérnyomással élünk, érdemes mindkettő fogyasztását visszaszorítani, illetve a dohányzásról lehetőség szerint teljesen leszokni. Ezek elhagyása ugyanis nemcsak a vérnyomásunk kordában tartásában segíthet, hanem az általános egészségi állapotunkat is javíthatja.
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