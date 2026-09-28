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Sztárban Sztár: nagy esélyes búcsúzott a második élő show végén, kiszavazták a nézők

kieső sztárban sztár TV2
Life.hu
2026.09.28.
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Újabb versenyző számára ért véget a Sztárban Sztár. A második élő adás végén Gudics Máté és Mohamed Fatima került a veszélyzónába.

A Sztárban Sztár vasárnap esti adásban ismét ismert hazai és külföldi előadók bőrébe bújtak a versenyzők. A színpadon többek között Rúzsa Magdi, Szandi, Kollár-Klemencz László és Szikora Robi karaktere is megelevenedett.

A Sztárban Sztár zsűrijének most sem volt könyű dolga
A Sztárban Sztár zsűrijének most sem volt könyű dolga
Forrás: TV2

Az estét Brasch Bence kezdte Tina Turnerként, utána Lola következett, aki Szandit alakította. A jódlizással is megbirkózott, produkciójára pedig 37 pontot kapott, amellyel egy időre az élre került. Mohamed Fatima Kollár-Klemencz Lászlóként lépett színpadra, Dr. Mátyás pedig Szikora Robit formálta meg. Ádám Szofi az első élő show-ban Amy Winehouse-ként maximális pontszámot szerzett, ezért komoly elvárásokkal vághatott neki a folytatásnak. Ezúttal az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesét, Darát kellett megformálnia. Energikus előadása és látványos tánca után a zsűri állva tapsolt neki. Tóth Abigél számára nehezebben alakult az este. Rúzsa Magdit alakította, produkciója azonban nem győzte meg teljesen a zsűrit, ami a pontszámokon is meglátszott. Gudics Máté John Travoltaként állt színpadra, a zsűri és Till Attila szerint a megjelenése inkább a Gangnam Style-lal világhírűvé vált PSY-ra emlékeztetett.

Sztárban sztár második élő show: Mohamed Fatima búcsúzott

Az este végén ismét a nézők döntöttek arról, kik folytathatják a műsort. A végső eredményhirdetésnél Gudics Máté és Mohamed Fatima állt a színpadon, ő kerültek a veszélyzónába. Mohamed Fatima kapta a kevesebb szavazatot, így ő lett a Sztárban Sztár második kiesője idén. 

 

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