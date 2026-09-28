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Tom Sykes királyi szakértő szerint szerint Harry herceg és Meghan Markle nem a gyerekeik jövője és nem is a beteg Károly király miatt tértek vissza az Egyesült Királyságba.

Amióta visszaköltöztek, mindenki az okokat találgatja. Tom Sykes királyi szakértő azt nyilatkozta, hogy Harry herceg és Meghan Markle egy a Diana hercegnéről készülő Netflix-dokumentumfilmhez gyűjthetnek anyagokat, amelyből szerinte jelentős bevételük származhat.

Harry herceg és Meghan Markle pénzt akarnak keresni az Egyesült Királyságban.
Harry herceg és Meghan Markle pénzt akarnak keresni az Egyesült Királyságban.
Forrás: Northfoto

Harry herceg és Meghan tudta, mikor kell visszatérni

Harry herceg és Meghan Markle augusztus 26-án tértek vissza az Egyesült Királyságba, miután hat évig a kaliforniai Montecitóban éltek. A pár érkezése egybeesett Diana hercegnő öccse, Charles Spencer új memoárjának megjelenésével. A Swan Song: Diana, My Sister című könyv szeptember 22-én jelent meg, amelyben Spencer Diana életét, halálát, valamint a család történetét saját nézőpontjából dolgozza fel. Diana öccse a könyvben a testvérével közös gyerekkorukról, Diana házasságáról, életének utolsó időszakáról és az 1997-es halála utáni napról is ír.

Harry herceg életét képekben kiskorától a jelenig az alábbi galériában nézheted meg.

Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
A kis Harry herceg és édesapja, a mostani III. Károly király a kertben.
Harry herceg 1987-ben megérkezett az óvodába.
1989-ben Harry herceg és Vilmos herceg iskolába indulnak.
Diana hercegné és Harry herceg utolsó nyaralása 1997 júliusában a francia Riviérán.
Vilmos herceg, Harry herceg és Károly király a a Westminster-apátság előtt várják, hogy Diana, Wales hercegnéjének koporsóját bevigyék az aptásgába 1997 szeptemberében.
1998. szeptember 2-án Harry herceg apjával érkezik meg az Etonhoz, ezennel megkezdte a herceg a tanulmányait, édesanyja már nem tudta elkísérni.
2003. június 8-án Harry herceg az Eton College-i szobájában.
Harry herceg egy gyakorlatozáson az Egyesült Királyságban, 2005 novemberében.
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Harry herceg 2010. május 7-én, miután elvégezte a helikopterpilóta-képzést, apjától, Károly hercegtől vette át a „szárnyait”, vagyis a jelvényét.
A Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Harry herceg az afganisztáni harci műveletek befejezését megemlékező istentiszteleten a londoni Szent Pál-székesegyházban. 2015. március 13.
Harry herceg és Meghan Markle a 2017-es Invictus Gamesen, Kanadában.
Harry herceg és Meghan Markle esküvője 2018. május 19-én.
2019. május 6-án világra jön Meghan Markle és Harry herceg első gyermeke, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Harry herceg és Meghan Markle elhíresült interjúja Oprah Winfrey-vel 2021 márciusában.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor hercegnő, Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, 2021. június 4-én született.
2023-ban jelent meg Harry herceg botránykönyve, a Tartalék (Spare).
Harry herceg, Meghan Markle, Lilibet és Archie 2026-ban visszatértek Angliába.
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Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

A szakértő szerint egy tervben lévő Diana-film állhat Harryék költözése mögött

Tom Sykes királyi szakértő a  The Royalist podcastben azt állította, hogy Harry és Meghan brit tartózkodásának egyik célja a Diana hercegnőről készülő filmhez szükséges anyagok összegyűjtése lehet. „Nem csak normális brit életet próbálnak megteremteni. Egy Diana-filmhez próbálnak információkat gyűjteni. Azért vannak itt, hogy milliókat és milliókat keressenek ezzel a filmmel. A jövőbeli harácsolás érdekében hazudoznak, de végülis semmi konkrétumot nem mondanak és csak zavart okoznak” − idézi a szakértőt a RadarOnline

Sykes azt is állította, hogy a Diana-projektről már 2025 augusztusában hallottak hollywoodi bennfentesek, amikor Harrynek és Meghannek még jövedelmező Netflix-megállapodása volt. Azt is beszélik, hogy emiatt nem penderítette ki őket végérvényesen a streamingóriás.Tudják ugyanis, hogy a sussexieknek semmi se szent, Harry, annak ellenére, hogy nagyon szerette, simán pénzt csinál anyja halálából is.

Fontos azonban, hogy ezek csupán Sykes állításai, senki sem erősítette meg hivatalosan, hogy Harry és Meghan valóban Diana-dokumentumfilmet készítenének, illetve azt sem, hogy visszaköltözésük elsődleges célja ez lenne. 

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