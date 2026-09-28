Amióta visszaköltöztek, mindenki az okokat találgatja. Tom Sykes királyi szakértő azt nyilatkozta, hogy Harry herceg és Meghan Markle egy a Diana hercegnéről készülő Netflix-dokumentumfilmhez gyűjthetnek anyagokat, amelyből szerinte jelentős bevételük származhat.
Harry herceg és Meghan tudta, mikor kell visszatérni
Harry herceg és Meghan Markle augusztus 26-án tértek vissza az Egyesült Királyságba, miután hat évig a kaliforniai Montecitóban éltek. A pár érkezése egybeesett Diana hercegnő öccse, Charles Spencer új memoárjának megjelenésével. A Swan Song: Diana, My Sister című könyv szeptember 22-én jelent meg, amelyben Spencer Diana életét, halálát, valamint a család történetét saját nézőpontjából dolgozza fel. Diana öccse a könyvben a testvérével közös gyerekkorukról, Diana házasságáról, életének utolsó időszakáról és az 1997-es halála utáni napról is ír.
Harry herceg életét képekben kiskorától a jelenig az alábbi galériában nézheted meg.
A szakértő szerint egy tervben lévő Diana-film állhat Harryék költözése mögött
Tom Sykes királyi szakértő a The Royalist podcastben azt állította, hogy Harry és Meghan brit tartózkodásának egyik célja a Diana hercegnőről készülő filmhez szükséges anyagok összegyűjtése lehet. „Nem csak normális brit életet próbálnak megteremteni. Egy Diana-filmhez próbálnak információkat gyűjteni. Azért vannak itt, hogy milliókat és milliókat keressenek ezzel a filmmel. A jövőbeli harácsolás érdekében hazudoznak, de végülis semmi konkrétumot nem mondanak és csak zavart okoznak” − idézi a szakértőt a RadarOnline.
Sykes azt is állította, hogy a Diana-projektről már 2025 augusztusában hallottak hollywoodi bennfentesek, amikor Harrynek és Meghannek még jövedelmező Netflix-megállapodása volt. Azt is beszélik, hogy emiatt nem penderítette ki őket végérvényesen a streamingóriás.Tudják ugyanis, hogy a sussexieknek semmi se szent, Harry, annak ellenére, hogy nagyon szerette, simán pénzt csinál anyja halálából is.
Fontos azonban, hogy ezek csupán Sykes állításai, senki sem erősítette meg hivatalosan, hogy Harry és Meghan valóban Diana-dokumentumfilmet készítenének, illetve azt sem, hogy visszaköltözésük elsődleges célja ez lenne.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: