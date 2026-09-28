Amióta visszaköltöztek, mindenki az okokat találgatja. Tom Sykes királyi szakértő azt nyilatkozta, hogy Harry herceg és Meghan Markle egy a Diana hercegnéről készülő Netflix-dokumentumfilmhez gyűjthetnek anyagokat, amelyből szerinte jelentős bevételük származhat.

Harry herceg és Meghan Markle pénzt akarnak keresni az Egyesült Királyságban.

Forrás: Northfoto

Harry herceg és Meghan tudta, mikor kell visszatérni

Harry herceg és Meghan Markle augusztus 26-án tértek vissza az Egyesült Királyságba, miután hat évig a kaliforniai Montecitóban éltek. A pár érkezése egybeesett Diana hercegnő öccse, Charles Spencer új memoárjának megjelenésével. A Swan Song: Diana, My Sister című könyv szeptember 22-én jelent meg, amelyben Spencer Diana életét, halálát, valamint a család történetét saját nézőpontjából dolgozza fel. Diana öccse a könyvben a testvérével közös gyerekkorukról, Diana házasságáról, életének utolsó időszakáról és az 1997-es halála utáni napról is ír.

Harry herceg életét képekben kiskorától a jelenig az alábbi galériában nézheted meg.