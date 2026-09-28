62 órát sodródott a jéghideg Bering-tengeren a 15 éves fiú, mire megmentették: végignézte testvére és unokatestvére halálát - Videó

Derek Parker Aghnaanga szeptember 4-én indult laposhalra halászni 35 éves testvérével, Sidney Kulowiyivel és 34 éves unokatestvérével, Barton Rookokkal. Kis csónakjuk a Szent Lőrinc-sziget közelében borult fel, majd kisodródott a Bering-tengerre. Hármuk közül csak a 15 éves fiú élte túl a balesetet.

A 15 éves fiú a tesvérét és unokatestvérét veszítette el a Bering-tengeren

Forrás: Youtube

„Vacogó fogakkal mondta, hogy a testvére még mindig a csónak alatt van, majd azt is elmesélte, hogy az unokatestvére előző éjszaka lecsúszott a felborult hajóról” – mondta Adam White, annak a halászhajónak a kapitánya, amely kimentette a fiút.

Három nap után vették észre a Bering-tengeren sodródó csónakot

Az alaszkai rendőrség szeptember 6-án, vasárnap este értesítette a parti őrséget, miután a fiatalok nem tértek haza. Hétfő délelőtt fél 11 körül a parti őrség lokalizálta a fiút, amint a felborult csónakba kapaszkodik.A közelben tartózkodó Northwest Explorer halászhajót - amin 13 fős legénység és tudósok is tartózkodtak - arra kérték, hogy vegye fel a gyermeket.

„Megláttunk egy szokatlan tárgyat a horizonton. Néhányszor megszólaltattuk a hajókürtöt” – idézte fel White. A mentésről készült felvételeken látszik, ahogy a hajó közeledik a felborult csónakhoz, aminek tetején a fiú ült.

„Hihetetlen. Egészen elképesztő, ráadásul nagyon hideg van. A víz mindössze 10 Celsius-fokos” – mondta a kapitány. „Szombattól egészen keddig azon a csónakon volt. Ez a gyerek elképesztően kemény” – tette hozá.

Derek már a kihűlés tüneteit mutatta, mire felhúzták a Northwest Explorer fedélzetére. A legénység takarókba csavarta, és folyamatosan beszéltek hozzá. Nome felé indultak, ahol újra találkozhatott a családjával. Derek édesanyja elmondta, hogy idősebbik fia, aki a hajót vezette, a felborult csónak alatt rekedt, és nem tudott kiszabadulni.

A család megsegítésére és a temetési költségek fedezésére GoFundMe-gyűjtést indítottak.

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