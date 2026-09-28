9 mondat, amit azok mondanak, akik felelősségvállalás helyett minden rosszért a szüleiket hibáztatják

Felnőttként a felelősségvállalás már elvárható mindenkitől. Ám nem mindenki képes rá, akadnak emberek, nem is kevesen, akik mindig mindenért más okolnak. Sokan közülük minden bajuk okozójának a szüleiket neveik meg, ők azok bármilyen helyzetben képesek a múltjukra hivatkozni, a következő mondatokkal.

Vannak emberek, akik felnőttként is mindenért a szüleiket okolják, ahelyett, hogy felelősséget vállalnának az életükért.

Forrás: Shutterstock

Mondatok, amelyekkel sokan felnőttként is a szüleikre tolják a felelősséget A gyerekkori élmények hatással lehetnek arra, hogyan látjuk magunkat felnőttként.

A nehéz gyerekkor azonban nem jelenti azt, hogy minden későbbi problémáért a szülők felelősek.

Vannak mondatok, amelyek arra utalnak, hogy valaki rendszeresen a múltjára hárítja a felelősséget.

A cél nem a valódi gyerekkori traumák megkérdőjelezése, hanem a felismerés, amikor valaki minden helyzetben másokat hibáztat.

9 jellegzetes szülőhibáztató mondat, ami a felelősségvállalás hiányára utal

1. „A szüleim tettek ilyenné”

Ez az egyik legegyértelműbb mondat. Ha valaki minden rossz döntésére, kellemetlen viselkedésére vagy negatív tulajdonságára a szülei nevelését hozza fel magyarázatként, azzal könnyen elkerülheti a saját felelősségét. A gyerekkori minták természetesen hatnak ránk, de felnőttként már lehetőségünk van felismerni és megváltoztatni bizonyos működésmódokat.

2. „Mindegy, mennyit dolgozom, ők mindent megtettek, hogy ne sikerüljön”

Egy nehéz gyerekkor valóban jelenthet hátrányt. De egy sikertelen állásinterjú, egy elmaradt előléptetés vagy egy rosszul végződő kapcsolat mögött általában nem egyetlen ok áll. Ha valaki minden kudarcát a szülei számlájára írja, könnyen úgy érezheti, hogy neki már nincs mit tennie a helyzet megváltoztatásáért.

3. „Tökéletes lenne az életem, ha ők jól csinálták volna”

A mondat mögött gyakran az az érzés áll, hogy egy másik gyerekkor automatikusan egy teljesen más felnőtt életet eredményezett volna. A szülők hibái valóban hagyhatnak mély nyomot, de az élet későbbi alakulását számos más tényező is befolyásolja.

4. „Annyi gyerekkori traumám van”

A trauma valódi és komoly probléma lehet, amely felnőttkorban is hatással van az emberre. A kifejezés akkor válhat problémássá, ha valaki minden helyzetben ezzel próbálja kivonni magát a felelősség alól.