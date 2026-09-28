9 mondat, amit azok mondanak, akik felelősségvállalás helyett minden rosszért a szüleiket hibáztatják

Felnőttként a felelősségvállalás már elvárható mindenkitől. Ám nem mindenki képes rá, akadnak emberek, nem is kevesen, akik mindig mindenért más okolnak. Sokan közülük minden bajuk okozójának a szüleiket neveik meg, ők azok bármilyen helyzetben képesek a múltjukra hivatkozni, a következő mondatokkal.
Mondatok, amelyekkel sokan felnőttként is a szüleikre tolják a felelősséget
- A gyerekkori élmények hatással lehetnek arra, hogyan látjuk magunkat felnőttként.
- A nehéz gyerekkor azonban nem jelenti azt, hogy minden későbbi problémáért a szülők felelősek.
- Vannak mondatok, amelyek arra utalnak, hogy valaki rendszeresen a múltjára hárítja a felelősséget.
- A cél nem a valódi gyerekkori traumák megkérdőjelezése, hanem a felismerés, amikor valaki minden helyzetben másokat hibáztat.
9 jellegzetes szülőhibáztató mondat, ami a felelősségvállalás hiányára utal
1. „A szüleim tettek ilyenné”
Ez az egyik legegyértelműbb mondat. Ha valaki minden rossz döntésére, kellemetlen viselkedésére vagy negatív tulajdonságára a szülei nevelését hozza fel magyarázatként, azzal könnyen elkerülheti a saját felelősségét. A gyerekkori minták természetesen hatnak ránk, de felnőttként már lehetőségünk van felismerni és megváltoztatni bizonyos működésmódokat.
2. „Mindegy, mennyit dolgozom, ők mindent megtettek, hogy ne sikerüljön”
Egy nehéz gyerekkor valóban jelenthet hátrányt. De egy sikertelen állásinterjú, egy elmaradt előléptetés vagy egy rosszul végződő kapcsolat mögött általában nem egyetlen ok áll. Ha valaki minden kudarcát a szülei számlájára írja, könnyen úgy érezheti, hogy neki már nincs mit tennie a helyzet megváltoztatásáért.
3. „Tökéletes lenne az életem, ha ők jól csinálták volna”
A mondat mögött gyakran az az érzés áll, hogy egy másik gyerekkor automatikusan egy teljesen más felnőtt életet eredményezett volna. A szülők hibái valóban hagyhatnak mély nyomot, de az élet későbbi alakulását számos más tényező is befolyásolja.
4. „Annyi gyerekkori traumám van”
A trauma valódi és komoly probléma lehet, amely felnőttkorban is hatással van az emberre. A kifejezés akkor válhat problémássá, ha valaki minden helyzetben ezzel próbálja kivonni magát a felelősség alól.
Nem ugyanaz feldolgozni egy valódi traumát, mint minden hibára kész magyarázatként használni a múltat.
5. „Ők mindig jobban szerették a testvéreimet”
A szülői favoritizmus fájdalmas tapasztalat lehet, és hosszú távon az önértékelésre is hatással lehet. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a gyerekek másként élik meg ugyanazt a családi helyzetet.
A sérelmek feldolgozása fontosabb lehet, mint újra és újra bizonyítani, ki volt a hibás.
6. „Mindent magamnak kellett megtanulnom”
Vannak szülők, akik valóban nem tanítják meg gyerekeiknek az élethez szükséges alapokat. Felnőttként azonban nekünk is feladatunk pótolni azokat a hiányosságokat, amelyekkel elindultunk.
A múlt megértése segíthet, de önmagában nem oldja meg a jelent.
7. „Biztosan genetikai oka van”
A gének valóban befolyásolják például bizonyos betegségek kockázatát és számos testi tulajdonságunkat. Mégsem magyarázhatók minden nehézségünk kizárólag a genetikával.
A genetika fontos tényező, de a környezet és a saját döntéseink szintén számítanak.
8. „El sem hinnéd, min mentem keresztül”
A nehéz gyerekkori élményekről beszélni fontos lehet, és a fájdalmat nem szabad elbagatellizálni. A probléma akkor merülhet fel, ha a történet kizárólag arra szolgál, hogy valaki együttérzést váltson ki a másikból, miközben saját tetteiért soha nem vállal felelősséget.
9. „Soha nem voltam elég jó nekik”
Az irreális szülői elvárások valóban mély sebeket hagyhatnak. A folyamatos megfelelési kényszer később is megnehezítheti a kudarcok feldolgozását.
A múlt megértése azonban nem azt jelenti, hogy egész életünkben ugyanazt a történetet kell újra és újra elmondanunk magunkról. A YourTango szakértői szerint a fontos különbség az, hogy a gyerekkori sérelmeket feldolgozzuk, vagy azok mögé bújva minden jelenlegi problémánkért másokat teszünk felelőssé.
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