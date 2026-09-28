MTV VMA 2026: Madonna és Taylor Swift taroltak az idei díjátadón

Az idei MTV VMA-n egyértelműen a női előadók domináltak. Madonna 13 jelöléssel érkezett, ezzel ő volt az év legtöbbször nominált előadója, végül hét díjat kapott. Ezek közül hármat a televíziós közvetítés alatt vehetett át: Sabrina Carpenterrel közös produkciójáért a legjobb együttműködésnek járó díjat, emellett nyert a legjobb dance kategóriában és őt lett az év előadója is. Utóbbi kategóriában Taylor Swifttel, Sabrina Carpenterrel, Ariana Grandéval, Bruno Marsszal és Morgan Wallennel versenyzett.

Madonna és Taylor Swift mitték haza az idei MTV VMA legfontosabb díjait

Forrás: Instagram / MTV

„A legtöbben valószínűleg még meg sem születtetek, amikor 43 évvel ezelőtt felléptem a legelső VMA-n” – mondta Madonna a díj átvételekor. „Az elmúlt másfél évet azzal töltöttem, hogy újra megtaláljam önmagam, higgyek magamban, és tényleg olyan zenét készítsek, amilyet szeretnék. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ti is ugyanezt tegyétek. Találjátok meg önmagatokat, és higgyetek magatokban” - tette hozzá.

Madonna 23 év után tért vissza az MTV VMA színpadára

Madonnát legutóbb 2003-ban láthattuk a díjátadó színpadán, ekkor váltot csókot a színpadon Britney Spearsszel. Idén nem okozott hasonló botrányt, csak előadott két dalt az idén nyáron megjelent Confessions II című anyagáról. A Bring Your Love című számot Sabrina Carpenterrel közösen énekelte, a Danceteria című, a nyolcvanas évek New York-i klubvilága előtt tisztelgő produkcióban pedig Charli xcx is csatlakozott hozzá.

Taylor Swift kapta a legfontosabb díjat

Taylor Swift három kategóriában győzött. A The Fate of Ophelia című klipjéért elnyerte az év videója díjat, emellett ő kapta meg elsőként az újonnan létrehozott Artist Director elismerést is. Az új díjjal azokat a zenészeket jutalmazzák, akik a kamera mögött végzett munkájukkal új lehetőségeket nyitnak a videoklipek világában. Swift a győzelmét Dolly Partonnak ajánlotta, aki a múlt hónapban, 80 éves korában hunyt el.

„Amikor az ember hallgatja a dalait, olyan, mintha minden egyes alkalommal élete legjobb videoklipjét látná maga előtt. Elképesztő eleganciával, örömmel, szeretettel és hálával viselte mindazt, amit az élet adott neki. Bármi történt vele a magánéletében vagy a karrierjében, azt szeretetté, hálává és a rajongói iránti megbecsüléssé formálta. Azt hiszem, mindannyian nagyon szerencsések voltunk, hogy egy ideig ugyanazon a bolygón élhettünk Dolly Partonnal” – mondta.