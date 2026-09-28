5 munkahelyi szokás, amely elárulja, hogy szorongsz

Ha például képtelen vagy nemet mondani, mindent ötször ellenőrzöl, vagy inkább elodázol egy feladatot, mert már a gondolatától is összeugrik a gyomrod, érdemes megnézni, mi történik valójában a háttérben. Pszichológusok és terapeuták szerint ugyanis bizonyos munkahelyi szokások, viselkedésminták mögött gyakran a félelem és a bizonytalanság húzódik meg.
Munkahelyi szokások, amelyek elárulják, ha szorongsz
- A szorongó munkavállaló szokásai
- Hogyan ne viselkedj
- Nem mindenki szorongó, aki annak látszik.
5 munkahelyi szokás, ami szorongásra utal
1. Perfekcionista
A perfekcionizmust sokan kifejezetten jó tulajdonságnak tartják. Állásinterjún sokan olyan „gyengeségként” beszélnek róla, amely valójában erősségnek tűnik. A túlzott perfekcionizmus mögött azonban kontrolligény és a kudarctól való félelem is állhat. Aki úgy érzi, hogy csak akkor lehet biztonságban, ha minden tökéletes, könnyen magára vállalhatja mások feladatait is, mert nem bízik abban, hogy más ugyanúgy elvégzi a munkát.
Ez nemcsak kimerítő, hanem a kollégák számára is frusztráló lehet. A perfekcionista ráadásul nehezen fogadhatja a kritikát, mert azt saját értékének megkérdőjelezéseként élheti meg.
2. Mindig mindenkinek igent mondasz
Segítőkész kollégának lenni jó dolog – egészen addig, amíg nem a saját határaid rovására teszed. Ha akkor is elvállalsz még egy feladatot, amikor már nincs rá időd vagy energiád, érdemes átgondolnod: „miért nem tudok nemet mondani”. A háttérben az a félelem is meghúzódhat, hogy a másik megharagszik rád, csalódik benned, vagy kevésbé tart majd segítőkésznek.
Ilyenkor segíthet, ha nem válaszolsz azonnal igennel. Az olyan mondatok, mint a „megnézem a naptáramat” vagy a „visszatérek rá később”, néhány másodpercnyi gondolkodási időt ad.
3. Mindent az utolsó pillanatra hagysz
A halogatás könnyen tűnhet lustaságnak, de egy nehéz feladat elodázása mögött szorongás is állhat. Lehet, hogy nem magát a munkát kerülöd, hanem azt az érzést, amit kivált belőled. Egy nehéz beszélgetés, egy prezentáció, egy határidő vagy akár egy kollégával való találkozás is kellemetlen lehet, ezért inkább elkerülöd.
A gond csak az, hogy az elkerülés rövid távon megkönnyebbülést ad, hosszabb távon viszont még több szorongást okoz. Ha egy feladat túl nagynak tűnik, érdemes kisebb részekre bontani, és csak az első lépéssel foglalkozni.
4. Mindenbe bele akarsz szólni
A mikromenedzselés mögött nem feltétlenül pusztán bizalmatlanság áll. Szorongás esetén a kontroll megtartása egyfajta védekezéssé válhat. Ilyenkor az ember fejében könnyen megjelenik a gondolat: „Ha nem ellenőrzöm, biztosan rosszul sül el, és végül én leszek a hibás”.
Érdemes ilyenkor megállni egy pillanatra, és feltenni a kérdést: valóban szükség van az ellenőrzésre, vagy csak attól félsz, mi történik, ha nem te tartasz mindent kézben?
5. Állandóan pörögsz a munkahelyen
Van, aki akkor érzi magát nélkülözhetetlennek, ha minden programban benne van, minden kollégával tartja a kapcsolatot, és ő szervezi a közös eseményeket is. Ez azonban szintén fakadhat szorongásból. A háttérben ott lehet a félelem, hogy ha nem vagy folyamatosan jelen és hasznos, akkor kevésbé kedvelnek vagy elfogadnak.
Pedig az értéked nem attól függ, hány feladatot vállalsz magadra, vagy hány munkahelyi programot szervezel. Néha érdemes egyszerűen hátralépni, és megfigyelni, hogy akkor is számítasz-e a többieknek, amikor éppen nem csinálsz értük semmit.
Nem kell mindent magadra húzni
Fontos, hogy egyetlen ilyen tulajdonság sem jelenti automatikusan azt, hogy szorongással küzdesz. Ezek a viselkedések egy skálán helyezkednek el, és bizonyos helyzetekben mindannyiunknál megjelenhetnek.
Ha viszont azt veszed észre, hogy valamelyik minta rendszeresen megnehezíti a munkádat, kimerít vagy folyamatos feszültséget okoz, érdemes foglalkozni vele. A szakemberek szerint már az is sokat segíthet, ha felismered: nem feltétlenül „ilyen a személyiséged”, hanem lehet, hogy egy szorongást próbálsz valamilyen módon kezelni. Tartós vagy erős szorongás esetén pedig érdemes mentálhigiénés szakember vagy pszichológus segítségét kérni.
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