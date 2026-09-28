5 munkahelyi szokás, amely elárulja, hogy szorongsz

Ha például képtelen vagy nemet mondani, mindent ötször ellenőrzöl, vagy inkább elodázol egy feladatot, mert már a gondolatától is összeugrik a gyomrod, érdemes megnézni, mi történik valójában a háttérben. Pszichológusok és terapeuták szerint ugyanis bizonyos munkahelyi szokások, viselkedésminták mögött gyakran a félelem és a bizonytalanság húzódik meg.

Bizonyos munkahelyi szokások elárulják, ha szorongsz.

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Munkahelyi szokások, amelyek elárulják, ha szorongsz A szorongó munkavállaló szokásai

Hogyan ne viselkedj

Nem mindenki szorongó, aki annak látszik.

5 munkahelyi szokás, ami szorongásra utal

1. Perfekcionista

A perfekcionizmust sokan kifejezetten jó tulajdonságnak tartják. Állásinterjún sokan olyan „gyengeségként” beszélnek róla, amely valójában erősségnek tűnik. A túlzott perfekcionizmus mögött azonban kontrolligény és a kudarctól való félelem is állhat. Aki úgy érzi, hogy csak akkor lehet biztonságban, ha minden tökéletes, könnyen magára vállalhatja mások feladatait is, mert nem bízik abban, hogy más ugyanúgy elvégzi a munkát.

Ez nemcsak kimerítő, hanem a kollégák számára is frusztráló lehet. A perfekcionista ráadásul nehezen fogadhatja a kritikát, mert azt saját értékének megkérdőjelezéseként élheti meg.

2. Mindig mindenkinek igent mondasz

Segítőkész kollégának lenni jó dolog – egészen addig, amíg nem a saját határaid rovására teszed. Ha akkor is elvállalsz még egy feladatot, amikor már nincs rá időd vagy energiád, érdemes átgondolnod: „miért nem tudok nemet mondani”. A háttérben az a félelem is meghúzódhat, hogy a másik megharagszik rád, csalódik benned, vagy kevésbé tart majd segítőkésznek.

Ilyenkor segíthet, ha nem válaszolsz azonnal igennel. Az olyan mondatok, mint a „megnézem a naptáramat” vagy a „visszatérek rá később”, néhány másodpercnyi gondolkodási időt ad.

3. Mindent az utolsó pillanatra hagysz

A halogatás könnyen tűnhet lustaságnak, de egy nehéz feladat elodázása mögött szorongás is állhat. Lehet, hogy nem magát a munkát kerülöd, hanem azt az érzést, amit kivált belőled. Egy nehéz beszélgetés, egy prezentáció, egy határidő vagy akár egy kollégával való találkozás is kellemetlen lehet, ezért inkább elkerülöd.