A világ legkorábbi épületeként számon tartott Göbekli Tepét - amit Pocakos hegynek is neveznek -, egyes feltételezések szerint a földönkívüliek építettek.

Ez a feltételezés az oszlopok különleges kialakításából fakad, a korabeli építészek ugyanis nagyon fejlett intelligenciával rendelkezhettek. 12 ezer évvel ezelőtt az emberek még nem igazán értettek az építkezéshez. Ennek ellenére sikerült felhúzniuk egy templomot, ahová súlyos tömböket is szállítottak.

Azok az összeesküvés-elméletek, miszerint a Göbekli Tepét a földönkívüliek hozták létre, azon alapulnak, hogy a területen nem találtak olyan nyomokat, melyekből arra következtethettek volna, hogy ott bármilyen civilizáció lett volna.

Egyes kutatók szerint a Pocakos hegy kultuszközpontként működött. Azok a T alakú oszlopok, amelyek a kör közepe felé néznek, valószínűleg emberek stilizált szimbólumai lehettek. A feltevés abból adódik, hogy faragott karjuk van, kezük pedig az ágyékkötővel fedett testük felé nyúl, és azért néznek a kör közepe felé, mert a vallási rituálék ott történtek. A szóbeszéd szerint a mágikus körök idővel elvesztették erejüket, ezért álltak neki újra és újra az egyre kisebb átmérőjű és egyre kevésbé kidolgozott körök építkezésébe.

A civilizáció bölcsőjeként emlegetett Göbekli Tepe a mai Törökország területén található, az Urfától körülbelül hat mérföldre. Törökország gazdag történelmi múlttal rendelkező ország. Ennek köszönhetően számos civilizáció által hátrahagyott műalkotásból és építményből áll, melyek közül kiemelkedik a Göbekli Tepe, ami egy különleges helynek számít. 2018-ban került fel az UNESCO világörökség listájára, ezért Törökország a 2019-es évet „Göbekli Tepe évévé" nyilvánította. Az építmény az emberiség legkorábban ismert temploma és a neolitikumi kutatások egyik kiemelkedő felfedezése.

A lelőhelyen végzett ásatásoknak köszönhetően felfedezték az emberiség eddig ismert legkorábbi körtemplomait. Az építmény különlegessége, hogy három óriási körkörös struktúrából áll, melyek közül a legnagyobb 20 méteres átmérővel rendelkezik. A Göbekli Tepét egy régészeti csodaként tartják számon, amit körülbelül 12 000 évvel ezelőtt hoztak létre, és hatalmas kőszerkezeteket és olyan monumentális kő oszlopokat tartalmaz, amelyik közül némelyik eléri az 5,5 méteres magasságot.

Nem találtak mezőgazdaságra utaló nyomokat, így a kutatók egy másik felfedezése, hogy a komplexumot vadászó-gyűjtögető közösségek hozták létre. A Göbekli Tepe bonyolult szerkezetű építmény, amely még a Stonhengenél is korábbi. Figyelemre méltó, hogy faragott állatok, vaddisznó, róka, oroszán, madarak és kígyók ékesítik az építményt. Érdekessége még, hogy a figurák 99%-a férfit ábrázol, ami a partiarchális török társadalom egyik jellemzője. Az egyetlen női alakot ábrázoló kép egy szülő nő jelképe a köveken, ami egyben a vallási építészet kezdetét is jelenti. A világ azután kezdte el felfedezni Göbekli Tepét, miután az felkerült az Unesco világörökség listájára. Egyelőre főleg belföldi turisták látogatják, de egyre nagyobb a visszhangja külföldön is.

A Göbekli Tepe felfedezése is ékes bizonyítéka annak, hogy rengeteg feltárnivaló lelet rejtőzhet még a föld és a víz alatt egyaránt.