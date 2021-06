Ördög Nóra és Nánási Pál több mint egy évtizede alkotnak egy párt. A műsorvezető most elárulta, mi a boldogságuk titka.

Ördög Nóra és Nánási Pál élete cseppet sem hétköznapi. A sztárpár mindennapjait a rohanás, a pörgés, és a munka jellemzi, azonban az állandó hajtás ellenére is tudják, mit kell tenniük annak érdekében, hogy kapcsolatuk 11 év után is működjön. Nóri a Best magazinnak árulta el boldog, kiegyensúlyozott házasságuk titkát.

"Általában heti egy estét beiktatunk Palkóval, amikor kettesben csinálunk programot.Elmegyünk vacsorázni a kedvenc éttermeink valamelyikébe, vagy koncertre megyünk, esetleg céltalanul töltünk együtt órákat, pusztán kikapcsolódásjelleggel. Biztos vagyok benne, hogy ezek nélkül az esték nélkül mi nem bírnánk ki azt a hajtást és gyűrődést, amiben most vagyunk. A mindennapos rohanásban sokszor még beszélgetni sincs időnk, a heti egy napunkon viszont behozzuk a lemaradást. (...) Nagyjából negyedévente az is előfordul, hogy kettesben elutazunk egy két éjszakára – nem csupán azért, mert vágyunk arra, hogy egy kicsit magunk legyünk, ösztönösen érezzük, hogy szükségünk van erre"

– mesélte az újabb kisboltot nyitó műsorvezető, aki férjével együtt hosszú hónapokon át dolgozott azon, hogy megnyisson új boltjuk Balatonakarattyán.

Nóri egyébként rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, ugyanis nem csak az épülő kisbolttal kellett foglalkoznia, de a Totem című műsor forgatási helyszínei miatt is sokat kellett utaznia.