Úgy tűnik, hogy Jennifer Lopez végleg elengedte volt párját, Alex Rodriguez. A való életben már egy jó ideje, nemrég pedig a közösségi oldalain is búcsút intett neki.

Jennifer Lopez és Alex Rodriguez tavasszal egy közleményben tudatták a nyilvánossággal, hogy különválnak útjaik és szakítanak egymással. Úgy tűnt, a pár nagyon boldog együtt, bár utólag kiderült, állítólag párterápiára is jártak, és kétszer is lefújták az esküvőjüket.

A szakítás óta JLo korábbi párja, Ben Affleck mellett találta meg a boldogságot és a minap az Instagram-oldalán is búcsút intett Rodrigueznek, ugyanis kikövette exét, valamint a közös fotóikat is letörölte - írja a Just Jared. A volt baseball játékos azonban még követi az énekesnőt.