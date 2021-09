A hat ikonikus szereplőt újra egyesítették a Jóbarátok különleges epizódja kedvéért. Hihetetlen azonban, de egy magyar rajongó is feltűnt az új részben. Mostanra már biztosan mindenki, akit érdekelt, látta a Jóbarátok – Újra együtt! című HBO-különkiadást. Szerepel benne mind a hat főszereplő, akik: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer.

Az Újra együtt című epizódban sok különleges vendégszereplő is feltűnik, többek között David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Thomas Lennon, Reese Witherspoon és Malala Yousafzai.

De most térjünk vissza a korábbi epizódokhoz, azon belül pedig a gyerekszereplőkhöz, akik mindenki szívébe belopták magukat. Vajon mi történt velük az elmúlt évek alatt?

Ben Geller

Cole Sprouse a 'legidősebb' Bent alakította a sorozatban. Ben Gellerként 6 évesen érkezett a komédiába és Ross fiát játszotta, aki első feleségétől, Caroltól született. Ben most 25 éves lenne.

Valójában a huncut fiút négy különböző színész játszotta, Michael Gundersontól kezdve, mint a baba Ben a második évadban, majd iker kisgyermekek, Charles Thomas Allen és John Christopher Allen is.

Bár ők úgy döntöttek, hogy a műsor elhagyása után nem folytatnak színészi karriert, az utolsó Ben, Cole Sprouse még mindig feltűnik sorozatokban és filmekben.

Cole - aki leginkább Ben, a csínytevő volt - tovább játszott a Disney Channel Zack és Cody élete című sorozatában, ahol ikertestvérével, Dylannel szerepelt. Cole három évig járt Lili Reinhart színésznővel. 2017-ben Cole - aki kilenc éves volt, amikor elkezdte Ben szerepét - elismerte, hogy szerelmes volt a Jóbarátok sztárjába, Jennifer Anistonba.

"Nagyon nehezen dolgoztam együtt Anistonnal, mert annyira szerelmes voltam belé" - mondta korábban a New York Postnak.

Az elmúlt években a 28 éves és nagyon jóképű Cole több amerikai produkcióban is játszott. 2020 januárjában, három év után szakított barátnőjével, Lili Reinharttal, és most úgy hírlik, hogy a kanadai Reina Silva modellel jár.

Emma Geller-Green

Cali és Noelle Sheldon ikerlányok Rachel és Ross lányát alakították a Jóbarátok című sorozatban. Kezdetben Elizabeth és Genevieve Davidson ikrek játszották Emmát, majd Alexandra és Athina Conley alakították Rachel és Ross kisbabáját. 2004-től azonban Cali és Noelle Sheldon ikrek játszották kisgyermekként.

A most 19 éves ikrek továbbra is színészkednek, együtt szerepelnek több televíziós produkcióban is.

Tavaly még egy pszichológiai horrorfilmben is megjelentek doppelgängereket játszva.

A testvérpár rendszeresen posztol visszaemlékező képeket a Jóbarátokban történő szereplésükről, amelyek nagyon aranyosak.

Owen

Daryl Sabara is feltűnt a sorozatban Owen szerepében. A gyermeksztár a Jóbarátok vendégszereplése előtt - amikor Chandler véletlenül elárulta, hogy örökbe fogadták - már játszott egy főszerepet a Kémkölykök című sikerfilmben. Szintén szerepelt a világ legjobb apukája című filmben, Robin Williamsszel és a Karácsonyi ének 2009-es adaptációjában is.

Daryl továbbra is folytatja színészi karrierjét. Ezenkívül férje a popszenzációnak, Meghan Trainornak, akivel 2018-ban házasodott össze, és van egy három hónapos fiuk, Riley.

Mackenzie

Dakota Fanning a tizedik évadban Mackenzieként jelent meg. A kissé hátborzongató kislány abban a házban jelent meg, amelyet Monica és Chandler meg akart vásárolni. Chandler kezdetben meg volt győződve arról, hogy szellem.

A gyermeksztár hétéves korában a legfiatalabb személy volt, aki a Screen Actors Guild jelölést kapta a Nevem Sam című, 2001-es filmben játszott szerepéért.

2004-ben tűnt fel a Jóbarátok sorozatban, azóta pedig Dakota hatalmas hollywoodi sikereket ért el. Oyan filmekben volt látható, mint a Világok harca Tom Cruise-szal, a Volt egyszer egy Hollywood, amiben Leonardo DiCaprioval és Brad Pittel játszott együtt és az Ocean's 8 – Az évszázad átverése című filmekben. Legújabban nővérével játszik a Sebzett csalogány című filmben, amely 2022-ben fog megjelenni.

