Horváth Éva néhány napja jelentette be követőinek, hogy megszületett második kisfia, aki az Alex nevet kapta. Azóta már a szülésről és a felépülésről is vallott. Elárulta, megmagyarázhatatlan módon kissé megijedt, amikor elfolyt a magzatvíz, és a felépüllés is nehezebb kissé. Arról is mesélt, hogyan viselkedik Kristóf a kisöccsével: türelmetlenül várta Alex érkezését, és mindig simogatja, hogyha sír. Most Éva egy újabb felvételt mutatott a kisfiúról, amin az édes lábacskája látszódik.