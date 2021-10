Az, hogy mit visel Kiss Ramóna a Dancing with the Stars elő adásai alatt, hétről hétre nagy érdeklődésre tart számot. Nos, az október 30-i adásban a Halloween ihlette a stylistokat.

Mutatjuk is.

Ramóna ruháját eddig minden adás után véleményezték a kommentelők. Hollywoodi ruhakölteményét például ITT láthatod. Az első adásban ezt viselte, ami nagyon megosztotta a nézőket.

A hatodik élő show rendkívül látványos megnyitóját itt meg is nézheted. A szellemirtók szerepében a Dancing with the Stars zsűrijét láthatjátok.