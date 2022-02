Megszoktuk, hogy egy-egy szerep kedvéért a színészek hajlandóak pár kilót leadni vagy felszedni, rendszeres edzésekkel némi izmot magukra pakolni. Ám időnként történnek olyan extrém átalakulások is, hogy a néző nemcsak nem hisz a szemének, de első nekifutásra fel sem ismeri, ki van a szerep mögött.

Kövérből sovány, soványból kövér, csúnyából szép és fordítva, extrém mértékben és eredménnyel.

Matthew McConaughey - Mielőtt meghaltam

Sokszor láttunk már nagy hízásokat és fogyásokat a filmvásznon, de amit Matthew McConaughey a Mielőtt meghaltam (Dallas Buyers Club) című film kedvéért vállalt és meg is valósított, nem mindennapi teljesítmény. A sztár a filmben egy önpusztító életet élő férfit alakít, akiről véletlenül derül ki, hogy AIDS-es: orvosai 30 napot jósolnak neki. Úgy dönt, bebizonyítja, hogy nincs igazuk, felkutat és kipróbál mindenféle alternatív, elfelejtett, vagy éppen betiltott gyógymódot. Másoknak is segít, ami igencsak szúrja a gyógyszergyártók szemét.

A szerep kedvéért McConaughey közel 30 kilót fogyott, a forgatás idején alig 60 kilót nyomott. Az extra fogyás érdekében a színész naponta csupán egyetlen csirkecombot, egy dobozos light kólát és egy kis tojásfehérjét fogyasztott.

Bár gyakran érezte úgy, mintha állna az idő, tudta, hogy jobb, ha nem megy közösségbe, napjait otthon tölti, így elkerülheti az ételek csábítását. Napjait olvasással és írással töltötte, a kihívás teljesítésében pedig felesége is támogatta. A szenvedése meghozta eredményét: bár nyilván nem soványságáért kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, a hiteles alakításban új formája is nagy segítségére volt.

Charlize Theron - A szörny

Ha van szép nő a világon, Charlize Theron az. Ez akár be is skatulyázhatná a színésznőt, de nem olyan fából faragták, hogy tűrje ezt. A szörny című filmben Aileen Wuornost, az ötszörösen halálra ítélt sorozatgyilkos prostituáltat játssza, a felismerhetetlenségig elcsúfított külsővel.

A bőrhibákat és a kusza fogsort a sminkesnek és a maszkmesternek köszönheti, ám a több mint 14 kiló pluszt maga szedte fel. Módszere a krumpli és fánkdiéta, aminek gyors hízását köszönheti; ez sokak szerint annyira nem nehéz, mint amilyen szenvedés ugyanannyit leadni. A színésznőnek azonban az utóbbi is pont olyan gyorsan ment: három héttel a forgatás után Charlize már egy másik film kamerái elé állt, a felszedett 14 plusz kiló nélkül.

Jared Leto - A 27. fejezet és Mielőtt meghaltam

A sztártól sem áll távol a hízás-fogyás, a színész-rockzenész egy-egy filmszerep kedvéért többször állt már extrém soványan és nagyon kövéren is a kamera elé Az egyik ilyen szerepe a 27. fejezet című filmben volt. Mark David Chapmant, John Lennon gyilkosát alakítja a moziban, a szerephez pedig több mint 27 kilót kellett híznia.Hogy ekkora súlygyarapodást hogy ért el, nem tudni, de úgy tűnik, nem okozott neki gondot, ahogy egy következő szerep kedvéért ledobnia sem a közel 30 kiló felesleget.

Egy másik drasztikus változása a cikk elején említett Mielőtt meghaltam című filmben volt: Matthew McCounaughey mellett neki is fogynia kellett, akkor 14 kilótól és a teljes testszőrzete mellett a szemöldökétől is meg kellett szabadulnia. A filmért ő is Oscart kapott, mégpedig a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot vehette át.

Hogy a valóságban mitől néz ki 30 évesnek az 50 éves sztár, senki nem tudja, de tény, hogy bár az egészségének nem tett jót a sok átváltozás, a csillogó szemű Jared Leto a mai napig remekül néz ki.