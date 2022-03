Berki Krisztián és Mazsi kislányukkal közösen elutaztak néhány hétre Mexikóba, hogy tovább dolgozzanak házasságuk megmentésén. Krisztián most elképesztően cuki fotót posztolt.

Berki Krisztián és felesége, Mazsi jelenleg külön élnek, de dolgoznak házasságuk megmentésén. Párterápiára is járnak, és most együtt utaztak el, mert nem adják fel, ameddig a legkisebb esély is megvan arra, hogy együtt folytassák életüket.

A házaspár már többször posztolt a nyaralásról, Krisztián pedig nemrég kisebbik lányával, Emma Katerinával posztolt közös képet.

"Az ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud a szívével" – írta Berki a bejegyzésben.