Ha tavasz, akkor méregtelenítés. De mégis, hogy kell nekiállni egy ilyen kúrának, és helyesen "nagytakarítani"? Érdemes egyáltalán? Hány napig kell méregteleníteni? Pontosan mire jó ez a folyamat? Ennek jártunk utána, és bízunk benne, hogy a cikkünk segítségével te is képes leszel eligazodni a méregtelenítés útvesztőjében.

Nehéz döntés, hogy a rengeteg lehetőség közül melyik méregtelenítési technikát kövessük, hiszen sok tényezőtől függ, kinek melyik a legmegfelelőbb. Nem mindegy például, hogy milyen az egészségi állapotunk, hány évesek vagyunk, és milyen életvitelt folytatunk. Ahogy az sem, ülőmunkát, vagy fizikai munkát végzünk, de a sportolási szokásaink is számítanak.

Fontos leszögezni, hogy a pár napos méregtelenítő kúra minden egészséges emberre jó hatással van, érdemes tehát negyedévente, vagy félévente kipucolni a szervezetünket. Elsősorban azoknak ajánlott, akik emésztési panaszokkal küzdenek, esetleg ekcémás bőrpanaszaik vannak, vagy magas a vérzsírszintjük. Emellett egy néhány napig tartó léböjt akkor is jól jön, amikor tudjuk, hogy az elmúlt időszakban túl sok nehéz ételt ettünk, évszakváltásokkor pedig kifejezetten ajánlott.

Az emberi szervezetben rengeteg salakanyag rakódik le, hála a tartósítószereknek, az adalékanyagoknak, az egészségtelen ételeknek és a gyógyszereknek. Amikor néhány napon át szilárd táplálék helyett csak folyadékot, vagy egy-egy könnyű ételt, például leveseket fogyasztunk, a szervezet elkezd megszabadulni a szövetekben felhalmozódott salakanyagaitól. Ezek az anyagcsere-folyamatok során távoznak, ezért is fontos, hogy a méregtelenítő kúra ideje alatt a szokásosnál több vizet igyunk, akár 4-5 litert.

Mielőtt nekivágsz, pár napig fogyassz könnyű ételeket a könnyebb átállás miatt, és ne sokkold a szervezeted. Ugyanez igaz a méregtelenítés utáni napokra is: ha befejezted a 4-5 napig tartó böjtölést, 2-3 nap alatt építsd vissza az étrendedet. Fontos kiemelni, hogy a jól működő, egészséges szervezetnek van egy alapvetően jól működő méregtelenítő rendszere, néha nem árt egy kis boost.

A méreganyagok kiválasztásában nagy szerepet játszik a vese, a máj, a tüdő, a belek és a bőr, így a méregtelenítés során ezeket a szerveket különösen meg kell támogatnunk. A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány méregtelenítési módszert, amik kissé eltérnek egymástól, egy azonban közös bennük: vannak ugyanis olyan szabályok, amikre különösen ügyelned kell a méregtelenítés alatt, ezeket itt olvashatod el.

Tisztítókúrák

A teljes böjt lényege, hogy kizárólag forrásvíz, ásványvíz és cukrozatlan gyógytea fogyasztható. Ezt csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett, vagy egészségügyi intézményben szabad folytatni, hiszen a szigorú koplalás rengeteg veszélyt rejt.

Van olyan böjt is, ami egy kis szénhidrátbevitelt engedélyez: a mézes-citromos tea és a zöldséglevek fogyasztása mellett lehet enni zöldséglevest is. A bükki füvesember programját a dietetikusok is ajánlják, Méregtelenítő kúráját a hazánkban fellelhető gyógyteákból állította össze.

Egyre népszerűbbek a csírák is, amik amellett, hogy kitűnő méregtelenítő hatással bírnak, tökéletes vitamin-, ásványi anyag- és növényi fehérje források.

A méregtelenítésben, ahogy fentebb már említettük, a bél, a vese, a máj, a tüdő és a bőr is fontos szerepet játszik. A bőr szaunázással, a belek a bennük lévő élősködők kiirtásával és az emésztési folyamatok serkentésével, a vese a megnövelt folyadékbevitellel és speciális, komplex vesetisztító kúrával, a máj májtisztító kúrával, a nehéz táplálékok megvonásával, a tüdő pedig a friss levegőn végzett rendszeres testmozgással tehermentesíthető a legegyszerűbben. Emellett a felszabaduló méreganyagok kiürítését segíti a nyirokmasszázs és a manapság népszerű infraszaunával felszerelt kerékpárok is.

Fontos, hogy a tisztítókúra nem fogyókúrás módszer, a kilókat ugyanis hosszú távú, kitartó munkával lehet leadni, míg a méregtelenítés csak egy rövid ideig tartó eljárás. Bármilyen méregtelenítési módot választasz, mindenképp konzultálj előtte egy orvossal, dietetikussal, és járd körbe alaposan a témát.

Időzíts jól! A legjobb, ha a szervezeted tehermentesítése alatt van lehetőséged pihenni, kikapcsolódni, ugyanis az ételmegvonás ront az állóképességen, és a szénhidrátmegvonás miatt a koncentráció is romlik.A méregtelenítés nem ajánlott gyerekkorban és időskorban, illetve azoknak, akik:

evészavarokkal küzdenek

cukorbetegeknek vagy inzulinrezisztenseknek

a várandósoknak és a szoptatós kismamáknak

jelentős túlsúllyal bíróknak

a magas vérnyomásban szenvedőknek

a vese-,máj-, és epebetegeknek.

Még valami, amit nem tudunk elégszer hangsúlyozni: amikor egy néhány napos tisztítókúra után a mérleg kevesebbet mutat, tudd, hogy ez nem valódi súlycsökkenés - a szervezeted csak tartalék szénhidrátot és vizet veszít.