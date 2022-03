Will Smith barátja a védelmébe vette a színészt, és elárulta, valójában miért verekedett a színész.

Will Smith mindenkit meglepett azzal, hogy az Oscar-gálán lekevert egy hatalmas pofont Chris Rocknak. A komikus gúnyt űzött a hollywoodi színész feleségének betegségéből, ezért borult el az agya. Bár sokan azt gondolják, csak megjátszott volt a "verekedés", Smith bocsánatot kért, és megerősítette, hogy szerinte is elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan, amit tett.

A színész nyilvánosan is elnézést kért tettéért, de nemcsak ő, kollégái is kinyilvánították véleményüket Will pofonjáról. Ezúttal az egyik barátja magyarázkodott a színész pofonja miatt, és azt állítja, hogy az erőszakos reakciót egy gyermekkori trauma váltotta ki belőle.

"Will tudja, hogy a karrierje, a hírneve és még az Oscarja megmentéséért is küzd. Elborzasztja az események fordulata, és mély szégyenérzet tölti el. Mindent meg fog tenni, hogy jóvátegye pillanatnyi botlását" – kezdte a barát a The Sunnak.

"Chris lealacsonyító megjegyzése lényegében egyenesen visszarepítette Willt a gyerekkorába, amikor látta, hogy az édesanyját az apja bántalmazza. Ezúttal nem tűrte tétlenül, és visszavágott, amit sajnos 50 millió ember látott világszerte"– fejezte be a barát a gondolatmenetét.

Ugyanis, ahogy az Will Smith nemrég megjelent memoárjából kiderült, kilencévesen tehetetlennek érezte magát, miközben végignézte, hogy apja, az idősebb Willard Carrol Smith megveri az édesanyját, Caroline-t. Amikor pedig a komikus viccnek használta Jade alopeciáját, Willben ez a felszínre hozta a gyermekkori sérelmeket, amit le kellett vezetnie valahogy.

Smith, akinek a hírhedt pofon után felülvizsgálják az Oscar-díját, megerősítette, hogy viselkedése elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan volt. Instagram-oldalán nyilvánosan kért elnézést mindenkitől.