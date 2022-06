A sztárokon ráadásul nagyobb a nyomás, mint egy "civilen", hiszen a rajongók kíváncsi tekintete és a kamerák minden lépésüket figyelik, ezért mindig a legjobb formájukat kell hozniuk.

Nem lehet azonban a nap minden percében szerepet játszani, imitálni egy kiegyensúlyozott ember életét, ha közben a háttérben darabokra hullik minden. Több híres ember is megjárta a poklok poklát, és csak annak köszönhetik, hogy életben maradtak, hogy még időben megkapták a megfelelő orvosi segítséget. Volt olyan, akit szó szerint a halál torkából húztak vissza, így számára tényleg életmentő volt a pszichiátrián töltött időszak.

Győzike

A népszerű zenész és showman egykor a nyilvánosság előtt élte az életét. A nevével fémjelzett tévéműsort hétről hétre százezrek követték figyelemmel és még ma is rengetegen kíváncsiak arra, mi történik a Gáspár-családdal. Miközben a nézők nevettek Győzike és Bea csatározásain, valamint végignézték, ahogy felnő Evelin és Virág, a showman komoly betegséggel küzdött. Győzike életét már több mint tíz éve megnehezíti a pánikbetegség, amely tavaly hatalmasodott el rajta. Az egyik fellépése után nagyon rosszul lett, bevitték a kórházba, ahol ijesztő diagnózissal szembesítették az orvosok. Győzikénél paranoid személyiség-, valamint bipoláris zavart állapítottak meg, öngyilkos gondolatai voltak, és ezért zárt osztályon kezelték.

Demi Lovato

A világhírű énekesnő idén augusztusban ünnepli majd harmincadik születésnapját, ám a leélt három évtized alatt sokkal több problémával kellett szembenéznie, mint másnak egész élete során. Tinédzser volt, amikor elvesztette szüzességét, ám nem egy romantikus aktus során, ugyanis Demi Lovato nemi erőszak áldozata lett. Tizennyolc volt, amikor a drogproblémái, étkezési zavara és depressziója miatt bevonult egy rehabilitációs intézetbe. Ennek már több mint tíz éve, mégsem sikerült teljesen kigyógyulnia az időközben megállapított bipoláris zavarából.

Owen Wilson

Hollywood szívtiprója és bájos külsejű jófiúja ritkán beszél élete legnehezebb időszakáról, ezért csak kevesen tudják róla, hogy a bohókás álarc mögött ő is megküzdött a démonjaival. Már a gyermekkorát sem tudta igazán kiélvezni, és folyamatosan gyötörték a kínzó kérdések a felnőtté válással és a halállal kapcsolatban. 2007-ben szó szerint megmentették az életét, ugyanis Wilson a magánéleti válságából és depressziójából a halálban keresett kiutat. A pletykák szerint túladagolta magát gyógyszerekkel és felvágta az ereit. Az orvosoknak azonban sikerült stabilizálniuk az állapotát, a bátyja pedig segített neki kimászni a gödörből. Odaköltözött hozzá, reggelente ő ébresztette és összeállította a napirendjét is, hogy Owen érezze, van értelme élni.

Britney Spears

Nem túlzás azt állítani, hogy volt időszak, amikor Britney Spears volt a világ legsikeresebb énekesnője. Emberek milliói rajongtak érte, és mindenki a közelébe akart férkőzni. A hirtelen jött, felfoghatatlan népszerűség és a magánéleti válság megtette a hatását, és Britney élete a nyilvánosság előtt hullott darabjaira. Már akkor sejtette a világ, hogy valami nincs rendben, amikor kopaszra borotválta a fejét, de amikor elveszítette gyermekei felügyeleti jogát, akkor teljesen összeomlott. Kényszergyógykezelésre küldték és a botrányok hatására került édesapja, valamint ügyvédje gyámsága alá. Hosszas küzdelem után végül 2021-ben szabadult fel apja felügyelete alól, és Britney most boldogabb, mint valaha. Eljegyezte őt Sam Asghari, és úgy tűnt, közös gyerekük születik, ám nemrég szomorú hírt jelentett be az énekesnő, ugyanis elvetélt.

Cinthya Dictator

Cinthyáról köztudott, hogy sokat kellett küzdenie. Az iskolás éveit a diszlexia, a hiperaktivitás és a figyelemzavar nehezítette, ám egy ezeknél is súlyosabb kórral is szembe kellett néznie. Nyirokmirigyrákot diagnosztizáltak nála, a betegség és a kezelések pedig az egész szervezetét megviselték. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy elhatalmasodott rajta a szorongás. Miután szakított Varga Viktorral, ő maga döntött úgy, hogy kórházba vonul. Elveszettnek érezte magát és pánikrohamai voltak, egyedül azonban már nem tudta megoldani a problémákat. Hónapokon át nyugtatókat kellett szednie. Ma már nemcsak boldog párkapcsolatban él, de az élete is kiegyensúlyozott.

Winona Ryder

A világhírű színésznő még a karrierje elején járt, amikor szerepet ajánlottak neki A keresztapa harmadik részében. Winona Ryder azonban lemondta a munkát, mivel a forgatás megkezdése előtt idegösszeomlást kapott. Olyannyira elhatalmasodott rajta a szorongás, hogy nem látott más kiutat a bajból, csak azt, hogy önként bevonul egy pszichiátriára. Saját elmondása szerint a mentális betegségeket nem lehet teljesen legyőzni, viszont meg kell tanulni uralni a pánikrohamokat. Winona a kétezres évek elején ismét a címlapokra került, ám ezúttal sem kiemelkedő filmes munkái miatt. Ryder hatezer dollár értékben követett el bolti lopást, és bár a tettét először kleptomániával magyarázták, szóba került az is, hogy szerepgyakorlat volt az akció. Később a színésznő beismerte, hogy gyógyszerek hatása alatt állt.

Catherine Zeta-Jones

Az Oscar-díjas walesi színésznő sosem verte nagydobra, hogy depressziós. Catherine Zeta-Jones nem érezte szükségét annak, hogy beszéljen róla, és kórházba se feküdt be miatta, inkább egyedül próbált megbirkózni a nehézségekkel, egészen addig a pontig, amíg ki nem derült férjéről és legnagyobb támaszáról, Michael Douglasról, hogy rákos. Catherine régóta küzdött már bipoláris zavarral, ám a betegség teljesen elhatalmasodott rajta, miközben férje az életéért küzdött. A színésznő 2011-ben önként vonult be a kórházba, ahol öt napon át kezelték.