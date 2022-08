Nincs is jobb érzés, mint amikor megmentjük a maradékot, és nem a szemetest hizlaljuk vele, hanem a saját családunk lakik jól vele.

Nem csak a nagyobb ünnepek, mint például a karácsony, vagy a húsvét után gyűlik fel a maradék a háztartásokban. Egy sima hétvége, vagy akár egy hétköznapi főzőcske után is alakulhat úgy a helyzet, hogy megmarad egy kis rizs, megszárad a pékáru, vagy már a kukával szemezik a hűtőben fonnyadozó paprika és paradicsom is. Kevés nagyobb vétek van az élelmiszerpazarlásnál.

Szikkadt kenyér, száraz kifli

A mákos guba a maradékmentő ételek alfája és ómegája, ugyanis kimondottan szikkadt, több napja a kamrában álló kiflire van szükség hozzá. Elkészíthető persze megszáradt zsemléből is, és süthetünk hozzá mi magunk is tésztarudat, de mégis a karikára szelt kifliből az igazi. A száraz pékáruba viszont többféleképpen is új életet lehelhetünk. A mennyiségtől függően lehet belőle levesbetét, ha a felkockázott kenyeret kevés olajon lepirítjuk, majd ízlés szerint fűszerezzük sóval, borssal, fokhagymaporral vagy zöldfűszerekkel.

Ha nagyobb kenyérmennyiség maradt ránk, akkor érdemes belőle kenyérfelfújtat készíteni. A sós verzió lehet köret, de akár töltelék is a sült húsokban, míg az édes változat kiváló desszert. Hasonló metódussal készül, mint a mákos guba, ugyanis az apró darabokra tépett kenyeret vajjal megkenve, majd forró cukros tejjel és felvert tojással leöntve egy tepsiben sütjük készre. Gyümölcsökkel kedvünkre színesíthetjük.

A száraz pékáruból emellett házi zsemlemorzsa, vagy bundáskenyér is készülhet.

Főtt rizs

A köretek mennyiségét még a rutinos háziasszonyok sem mindig találják el. Mindenkivel előfordult már, hogy maradt a főtt rizsből, a tésztából vagy akár a krumplipüréből is. Ezeket azonban akkor sem szabad kidobni, ha csak kis mennyiségben maradtak a hűtő sarkában. Érdemes minél hamarabb felhasználni a maradékokat, mert könnyen megromlanak.

Egy kis adag főtt rizsből finom tojásos rizs készülhet, amelyet frissen vágott újhagymával, esetleg sült szalonnával tehetünk gazdagabbá. A maradék rizst felhasználhatjuk a töltött paprikához, rizottóhoz vagy pörkölttel elkeverve rizses hússá varázsolhatjuk. Nagyobb mennyiségből érdemes rakott ételt készíteni, de rizskoch és tejberizs is válhat belőle.

Főtt tészta

A megmaradt, de már kifőzött tésztát formájától függetlenül sajtos-tejfölös tésztaként támaszthatjuk fel, de cukrozott mákkal, vagy dióval és lekvárral ízesítve is kiváló fogás lehet. Ha ezek nem állnak rendelkezésünkre, de van otthon búzadara, máris összedobhatjuk a gyerekkorunkból és a menzákról is jól ismert darás tésztát. Erre pedig csak porcukor kell, édesszájúak viszont lekvárral is felturbózhatják.

Krumplipüré

Nem kell kidobni a megmaradt krumplipürét sem, ugyanis remek ízt adhat a krumplis pogácsának, vagy a strandszezon kedvencének, a lángosnak is. Liszttel összegyúrva olyan tésztát kapunk, amelyből gnocchi, dödölle, túrós derelye vagy barátfüle is készülhet. Mivel a bolti krokettek, tócsnik egy része szintén püréből készül, mi magunk is kísérletezhetünk vele.

Tortilla, a megmentő

Nincs is finomabb a frissen sült rántott húsnál! Másnap, vagy harmadnap viszont már nem olyan ízletes, felmelegítve pedig nem mindenki eszi meg szívesen. Új életet lehelhetünk a megmaradt rántott húsokba, méghozzá többféle recept is rendelkezésre áll ehhez. Az iskolai büfékben ölre menő harcot folytattunk egykor a rántott húsos szendvicsekért, ezeket pedig mi magunk is elkészíthetjük, és nemcsak vacsorára, hanem ebédre is tökéletesek.

Csavarhatunk rajta, ha nem zsemlébe vagy két szelet kenyér közé helyezzük, hanem csíkokra vágjuk és felhasználjuk a tortillatekercshez. Érdemes a kamrában tartani egy-két zacskó tortillalapot, ugyanis szó szerint életmentő. A tortillát kenjük meg vékonyan majonézzel, helyezzünk rá egy kis salátát, reszelt sajtot, majd a maradék rántott csirkemellet, tekerjük fel, picit pirítsuk le száraz serpenyőben és kész is a McChicken házi verziója.

A tortillába tehetünk a maradék chilis babból is, csak szórjunk rá reszelt sajtot, csavarjuk fel, majd melegítsük meg, hogy a sajt ráolvadjon. A chilis babot, főleg, ha nagyobb mennyiséget hagyott hátra a család, keverjük össze főtt tésztával, szintén mehet rá reszelt sajt, és a sütőben süssük pirulásig.

A bolognai alap

Ha nemcsak a kifőtt spagetti mennyiségét számoltuk rosszul, de a bolognai alapból is többet készítettünk, akkor azt is remekül újra lehet hasznosítani. Pár szelet kenyeret kenjünk meg a húsos raguval, reszeljünk rá sajtot és tegyük a sütőbe, míg meg nem pirul. Kész a melegszendvics. Ha sima paradicsomos szószt készítettünk, és abból maradt egy adaggal, azt nyugodtan keverjük pörkölthöz vagy a rakott ételek húsos ragujához. Hiába olaszos az ízvilága, nem lesz domináns, viszont a paradicsomnak köszönhetően telt ízt kölcsönöz az ételeknek.

Fonnyadt zöldségek

Legyen szó paradicsomról vagy paprikáról, még a legráncosabb zöldségeket sem szabad kidobni a kukába! Ha nyersen már a család egyik tagja sem enné meg, akkor vágjuk apróra és tegyük a raguba, levesbe, a pörkölt pedig meg fogja köszönni, ha a fűszerek mellett zöldségekkel is gazdagítjuk az ízét. A nagyobb mennyiségű paradicsom-paprika párosból lecsó, vagy lecsós hús is készülhet.