Összegyűjtöttük azokat az ismert embereket, akik idén az ébresztő helyett már biztosan gyermeksírásra kelnek.

Kleinheisler László

Idén szeptemberben született meg a magyar válogatott labdarúgónak, a horvát élvonalbeli NK Osijek támadó középpályásának első gyermeke. Kleinheisler László párja, Tamara kisfiúnak adott életet, aki a szüleitől a Noel nevet kapta.

Szalai Ádám

Egy másik focista, a magyar csapat talán legismertebb tagja, Szalai Ádám is apa lett. Ádám különleges módját választotta annak, hogy bejelentse a nagy hírt: a focipályán, gólöröm közben vette ujját a szájába, akár egy csecsemő. A sztárjátékosnak és bolgár kedvesének, Krista Tchernevának ez az első közös gyermeke. A kislány augusztus végén jött a világra, és az Efimia Anna nevet kapta.

Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi nemcsak a tavalyi rádiós lejátszási listákat uralta, hanem a bulvárlapok címlapjait is az idei év első hónapjaiban. Az énekesnő februárban adott életet hármasikreinek, akikkel az első heteket még a kórházban töltötte. Lujzát, Kevét és Zalánt a hónap végén hazavihették a szülei, ám Magdi később arról vallott, hogy eleinte nagyon megijesztette a helyzet, hiszen három kisbabáról kell gondoskodnia.

Rácz Jenő

A sztárséf 2020 novemberében kérte meg szerelme, Gyuricza Dóra kezét, akivel a legnagyobb titokban, tavaly augusztusban kötötték össze az életüket. Nem sokkal később meglepték a követőiket, ugyanis ultrahangos fotók kíséretében bejelentették: gyermeket várnak. Dóra a várandóssága minden mozzanatát megörökítette, így a sztárpár rajongói elsőként értesülhettek arról, hogy idén áprilisban világra jött Rácz Kamilla.

Nádai Anikó

Egykor villalakóként ismerte meg az ország, majd sorozatsztár lett Nádai Anikóból, aki ma már tévéműsorok házigazdájaként arat osztatlan sikert. Anikó nemrég érdekes párkapcsolati hálóba került, ugyanis ő és Weisz Fanni párt cseréltek, röviden így lehetne összegezni a történteket.

Anikó Fanni exférjével, Hajmásy Péterrel jött össze, míg a modell a műsorvezető volt szerelmével kezdett randizni. Utóbbi kapcsolata sajnos nem lett tartós és másfél év után szakítottak, ellenben Anikóék esetében már a lánykérésre is sor került, sőt: júliusban megszületett a pár első közös gyermeke. A kisbabát először édesapja után Hajmásy Péter Pálnak szerették volna elnevezni, de végül az Alex nevet választották. Anikónak korábbi házasságából már született egy kisfia, Patrik idén hétéves.

Stohl András

A népszerű színész és műsorvezető idén ötszörös édesapa lett. Stohl Andrásnak az első, Tordai Éva divattervezővel kötött házasságából született két lánya, az apja nyomdokaiba lépő Luca és Rebeka. András ezt követően ismerkedett meg a Nemzeti Színház táncosával, Ancsikával, akitől szintén két gyermeke született. A nő kitartott a színész mellett a börtönbüntetése idején is, de 2016-ban végül a szakítás mellett döntöttek. Stohl ezután jött össze mostani párjával, Vicával, akit 2018-ban eljegyzett, majd két évvel később nőül vett. A közös gyermekáldásra sem kellett sokat várni: idén júliusban megszületett Stohl András negyedik lánya, egyben ötödik gyermeke, Bella Julianna.

Lovas Rozi

A mi kis falunk és a Radnóti Színház színésznője a pandémia alatt ment feleségül rendezőként dolgozó férjéhez, a nász után nem sokkal pedig életet adott első gyermekének, Horváth János Misának. Rozi tavaly augusztusban ismét örömhírrel örvendeztette meg rajongóit, ugyanis másodjára is várandós lett. A művészpárnak ezúttal kislánya született, aki idén februárban látta meg a világot. A szülőktől az Izabella Mária keresztneveket kapta.

Cseh László

A többszörös világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes úszó két évtizeden át tartó pályafutása után döntött úgy, hogy visszavonul a versenysporttól. Idén márciusban mindenkit meglepett, amikor egy nyilvános eseményen elárulta, kedvesével gyermeket várnak. A csöppség július elején jött világra és a boldog házaspártól a Nalani nevet kapta.

Czutor Zoli

A Belmondo frontembere is egyike azoknak, akiknél gyerekzsivajtól hangos a ház. Az énekesnek az első házasságából született három gyermeke, és második felesége is három csöppséggel örvendeztette meg őt. A Czutor-házaspár tizenkét éve él boldogságban, idén márciusban pedig két fiuk mellé márciusban megérkezett harmadik közös gyermekük, első kislányuk, aki a Franciska nevet kapta. Zoli így már hatszoros édesapa.

Palácsik Lilla

Vajna Tímea testvére idén adott életet Visváder Tamással közös második gyermekének. A párnak 2020 októberében született meg első kisfia, Noah, akinek nem volt egyszerű menet engedélyeztetni a nevét. Egy évvel később derült ki, hogy Lilla ismét állapotos. A kismama az örömhírt karácsonykor osztotta meg férjével, a nagy nyilvánosság előtt viszont csak tavasszal vállalták fel a várandósságot. A kisbaba végül augusztus végén jött világra, és az Ábel nevet kapta.

Freddie

Ma sokan műsorvezetőként is ismerik Fehérvári Gábor Alfrédot, aki évekkel ezelőtt a Rising Starban tűnt fel. Az énekes párja idén adott életet második közös gyermeküknek, a baba érkezésének hírét pedig extrém hosszú időn, nyolc hónapon át sikerült titokban tartani. A szülés kalandosra sikeredett: május végén, kora délután elfolyt a magzatvíz, berohantak a kórházba és másfél órával később Freddie már a karjaiban tarthatta kisfiát, Ármint. A pár 2020 decemberében házasodott, pár héttel később pedig megszületett első gyermekük, Léna Hanga.

Zola

A New Level Empire frontembere, korábban a Viva TV műsorvezetőjeként is ismert Ujvári Zoltán idén júliusban lett apa. Az örömhírről Zola maga számolt be saját közösségi médiás oldalán, és ott árulta el, hogy kislánya a nagyon ritka, Zengő Kincső névpárost kapta.