Veled is előfordult már, hogy első szaglásra nem jött be egy illat, ám végül mégis beleszerettél? Esetleg valakin isteninek éreztél egy bizonyos parfümöt, míg máson olcsó pacsulinak hatott? Ezekre az érdekes jelenségekre létezik tudományos magyarázat.

Nem csak egyéni ízlésünk határozza meg, milyennek értékeljük az illatszerek aromáját. Amellett, hogy pszichés beállítottságunk kiemelt szerepet játszik ezen a területen, testi és életmódbeli sajátosságaink is befolyásolhatják a szaglásunkat.

Bár a parfümmániások ezt bizonyára nehezen tudják elképzelni, vannak, akik szinte egyik fajtát sem képesek tolerálni, s ha mégis kénytelenek erős illatokat belélegezni, komoly fizikai panaszokat tapasztalnak. Ilyen például a fejfájás, az agyköd, a légúti irritáció, az émelygés, súlyosabb esetekben pedig az asztmás, fulladásos, allergiás reakciók vagy a migrénes roham.

Ha nincs szó fokozott érzékenységről, akkor is nagyban különbözhetnek két ember illatpreferenciái, ennek hátterében pedig sokszor az alábbi okok állhatnak:

Hormonok

A női ciklus során nemcsak a szaglás érzékenysége változik, hanem a bőr minősége, illetve kipárolgása is. Kutatások bizonyítják, hogy a férfiak megérzik a termékenység aromáját: a tesztalanyok általában azokat a mintákat tartják a legvonzóbbnak, melyeket ovuláló hölgyektől vesznek a tudósok. Emellett kiderült, hogy a parfüm is sokkal jobban tetszik nekik olyan bőrön, melynek viselője éppen peteérés közeli állapotban van. Ennek fényében nem csoda, ha még a kedvenc, jól bevált illatodat sem érzed magadon mindig ugyanolyannak, illetve másokat szaglászva is változik a véleményed egy-egy parfümmel kapcsolatban.

Életmód

Általános igazság, hogy minél tisztábban, egészségesebben él valaki, annál érzékenyebb az illatokra. Ha nemrég tértél át a clean eatingre, esetleg letetted a cigit, kevesebbet jársz dohányzó társaságba, vagy épp olyan helyre költöztél, ahol tisztább a levegő, mint a nagyvárosokban, könnyen lehet, hogy egészen másképp hatnak rád még az eddig ismert illatok is.

Az egészséges életmód és a fokozott fizikai aktivitás emellett a bőr minőségét is megváltoztatja: hidratáltabb, élettelibb lesz, így nemcsak a ráfújt parfüm illatát érezheted másnak, a termék tartóssága is nagyban növekszik majd.

Az életviteled mellett továbbá olyan egyszerű tényezők is befolyásolhatják, hogy tetszik-e egy parfüm, mint hogy épp mennyire vagy kimerült, éhes, milyen napszak van, mit szeretnél kifejezni a megjelenésed által, vagy épp merre tartasz az életben, milyen a gondolkodásmódod.

Bőrtípus

A bőr pH-ja, illetve szárazsága vagy zsírossága nagyban meghatározza, miként érvényesül rajta egy-egy illatszer. A savas kémhatású bőr nehezen tartja meg a szolidabb illatokat, ezért ha ilyennel áldott meg a sors, bátran próbálgasd az erősebb parfümöket! Ha viszont kültakaród inkább a lúgos irányba tendál, óvatosan az illatozással, különben fejfájást okozhatsz a környezetedben élőknek!

A száraz bőr alapvetően kevésbé ontja magáról a ráfújt aromát, mint az olajos, tehát ha azt tapasztalod, hogy még a minőségi illatok is alig érződnek rajtad, próbálj alaposabban hidratálni azokon a pontokon, ahová a parfümöt szánod!

Betegségek és gyógyszerek

Nem csak a náthás, allergiás időszakok tompíthatják az orrodat, számos más egészségzavar kísérőtünete is lehet a módosult szaglás. Emellett bizonyos gyógykészítmények rendszeres fogyasztása is befolyásolhatja, miként érzékeled az illatokat. A teljesség igénye nélkül: az alábbi kiváltó okokra gyanakodhatsz, ha változik a szaglásod:

fejsérülés

hormonális változások (serdülőkor, terhesség, klimax, hormonális fogazmásgátlás)

fogproblémák

orrpolip

vegyszerek káros hatásai

kóros elhízás

cukorbetegség

magas vérnyomás

idegrendszeri rendellenességek

Évszakok

Nem véletlenül különítik el a szakértők a tipikus tavaszi-nyári és az őszi-téli illatokat. Míg egy erőteljes, fűszeres, koncentrált illat télen felpezsdít és megmelengeti a szívet-lelket, ugyanaz a parfüm nyáron erőszakosnak, fojtogatónak és túlzónak hathat. Bár léteznek olyan szerencsés kompozíciók, melyeket egész évben bátran használhatsz, a legtöbb illatszert érdemes hideg vagy meleg időjárásra kinevezni, ha ízléssel szeretnéd viselni azokat.

Nyitókép: Shutterstock