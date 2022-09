Az utóbbi időben egyre több kérdés merül fel a Berki-házaspár kapcsolatáról. Bár korábban azt állították, hogy dolgoznak a házasságukon, mióta Krisztián meghalt, egyre durvább vádak kerülnek elő Mazsiról.

Az utóbbi napokban az a feltételezés járta körbe a médiát, miszerint Berki Krisztián többször is bántalmazta feleségét, egyszer hasba is rúgta. Most viszont előkerült egy névtelen barát, aki állítja, Berki Krisztián nem volt erőszakos Mazsival, Mazsi azonban félrelépett, és végül ez vezetett a szakításukhoz.

"Nekem elmondta, azért, mert úgy gondolta, hogy a felesége megcsalja" – monda el a barát. Azt is elmondta, hogy a történtek után Berki depressziós lett. Arról nincs információja, hogy ki lehet a férfi, akivel Mazsi csalta a férjét.

A barát szerint Krisztán édesanyjának volt igaza, amikor Mazsi ellen fordult:

"Renáta (vagyis Mazsi) még a szakítás után sem hagyta őt békén, mert a pénze persze, kellett neki. Állandóan ment, üvöltözött, követelőzött, ennek sok fültanúja volt" – mondta. "Aki ismeri, tudja, hogy Júlia leírása pontos. Én is úgy láttam, hogy Renáta nem a háziasszonyok gyöngye, és nemhogy főzött volna, egy kenyeret nem kent meg az urának soha" – mondta a Story magazinnak.