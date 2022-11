Ilyenkor ősszel, pláne az óraátállítást követően már nagyon korán sötétedik, így, ha nem áll módodban korán reggel elkezdeni a túrádat és nem akarsz este sötétben bolyongani az erdőben, érdemes kisebb távokat kitűzni célul. Mi legutóbb a budaörsi Odvas-hegyet céloztuk meg, és bár nem először jártunk a tetején, most is különleges élményt nyújtott.

Legutóbb nyáron jártunk az Odvas-hegyen, tulajdonképpen véletlenül. Az alatta fekvő Kő-hegyet terveztük megnézni, de amikor azon túl voltunk, adta magát, hogy a szomszédos csúcsra is felkapaszkodunk. Akkor fedeztük fel, hogy a Budaörsi kopárok jól átjárhatók, ahogy az egyikről leereszkedsz, szinte már - minimális lakott terület érintéssel - mehetsz is a másikra, esetünkben az Odvas-hegyre.

Az Odvas-hegy lábánál akkor elbizonytalanodtunk, ugyanis a csúcsára a Kő-hegy felől két úton is fel lehet menni. Az egyik szerpentin, a másik pedig a képen is látható csúcsig vezető sziklás túraösvény. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy a második opció is reális vállalkozás és sziklamászó felszerelés sem kell hozzá.

Nyáron kételkedve néztem felfelé, és kijelentettem, hogy én biztosan inkább a szerpentint választom, de aztán erőt vettem magamon és rábólintottam a rövidebb, de nehezebbnek tűnő megoldásra, és nem bántam meg.

Amit az Odvas-hegyről tudni kell Az Odvas-hegy egy, a környezetétől meredeken kiemelkedő, 314 méter magas dolomitrög a Budai-hegységben, amely helyenként különleges sziklaformációkat képez. Gerince majdnem pontosan kelet-nyugati irányban húzódik Budaörs fölött, négy nagyobb kiemelkedése is van. Északi szomszédjai a védett Csíki-hegyek, azoktól egy völgykatlan választja el. Meredek csúcsa nehezebben közelíthető meg. Legközelebbi szomszédja keletről a 235 méter magas Kő-hegy szintén meredek sziklás tömbje, amely mára teljesen Budaörs város része lett, a csúcsán emelt kápolna ismert zarándokhely és Budaörs egyik jelképe; az Odvas-hegyet és a Kő-hegyet a Mária-völgy különíti el egymástól.

Most, október végén már úgy is terveztük, hogy ugyanott, oldalt megyünk neki a hegynek. Bár az első jó élmény volt, az útelágazásnál most is elbizonytalanodtam, hogy kell-e ez nekem, de végül épp annyira élveztem, mint a nyári melegben, sőt...

A legnagyobb élményt ezúttal a kilátás teljes hiánya, a percről-percre sűrűbb köd jelentette. Úgy éreztük magunkat, mint ha egy mesebeli tájon, vagy legalábbis a Marson vagy a Holdon járnánk: egyszerűen varázslatos volt. Annál is inkább, mert most már a múltkorinál nagyobb rutinnal léptem szikláról sziklára, így a rettegés nem vonta el a figyelmemet a környezetről.

A hegy tetején állva tiszta időben Budaörs és a szomszédos hegyek, mint például a Farkas-hegy vagy a Szekrényes hívogatnak, most ezekből semmit nem láttunk, de így gyönyörködhettünk a kopár köveken élő fiatal kis fenyőkben, cserjékben és leginkább a különféle sziklaalakzatokban.

A lefelé vezető út sem kevésbé kalandos, három kisebb hegyecskén kell átkelni, hogy végül lakott területre érj. Viszonylag meredek, kőmorzsalékos, sziklás szakaszokat kell leküzdeni - mi legközelebb a változatosság kedvéért télen jövünk el ide, és az útirányt megfordítva mászunk majd fel a hegyre.

Ezt a kis kirándulást tulajdonképpen bárkinek jó szívvel ajánlom. Akkor főleg ideális, ha nincs 6-8 órád egy komolyabb lélegzetű túrához. De ha már 2-3 óra a rendelkezésedre áll, érdemes a Kő-hegyen kezdeni, ahova lépcső visz fel egy kis kápolnáig. A bevállalósabbaknak felesleges a lépcsőn visszamenniük, ugyanis az Odvas-hegy felőli oldalon egy mérsékelten meredek hegyoldalon le lehet menni egészen az Odvashegy utcáig, ahol a piros túrajelzésen érjük el az Odvas-hegy alját. Ahogy már említettem, a szerpentin is remek opció lehet, az edzettebbek azonban választhatják a kicsit izgalmasabb útvonalat is. Az utóbbihoz nem árt, ha mindkét kezed szabad, ugyanis helyenként kapaszkodnod kell, és fontos a megfelelő lábbeli is, ami ezúttal is a túrabakancs.

