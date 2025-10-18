Szorongás, kiégés, türelmetlenség: a Z generáció nehezebben kezeli a stresszt

A Z generáció (más néven Zoomer-generáció) a 1997 és 2012 között születetteket jelenti. Ők az első nemzedék, akik teljesen a digitális korban nőttek fel, és ez alapjaiban formálta a gondolkodásukat, szokásaikat és értékrendjüket. Egy magyar kutatás szerint rosszabbul viselik a stresszt, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek, mint akár az Y generációsok.

A Z generáció mentálisan sérülékenyebb, rosszabbul viseli a stresszt

Milyenek a Z generációsok?

Ők a digitális bennszülöttek, sosem kellett tanulniuk a digitális eszközök használatát, hiszen gyerekkoruktól kezdve ezek között nőttek fel. A neten inkább vizuális tartalmakat fogyasztanak, mint szövegeseket – ezért jellemző rájuk a gyors információfeldolgozás, de a figyelmük rövidebb ideig tartható fenn.

Tudtad, hogy honnan való a ritkábban használt Zoomer-generáció elnevezés?

A „zoomer” szó játékos becenév, ami a „boomer” (baby boomer generáció) mintájára jött létre. Eleinte inkább internetes szlengként használták, kissé humorosan. Ma már általánosan elfogadott, néha semleges vagy enyhén ironikus kifejezés.

A Z generáció gyors, kreatív, fontos számára az önazonosság, az egyediség hangsúlyozása, társadalmilag érzékenyek és digitálisan profik, de közben mentálisan sérülékenyebbek. Sokan küzdenek szorongással, kiégéssel vagy önértékelési problémákkal, amit a digitális túltelítettség is fokoz. Ugyanakkor nyíltabban beszélnek ezekről a témákról, mint az előző generációk.

Milyen ez a korosztály az egyetemen?

A felsőoktatás tele van kihívásokkal: az időhiány, a túlterheltség, a tökéletességre való törekvés mind-mind stresszforrást jelentenek a hallgatók számára, ami gyakran a sikeres tanulmányokat is gátolja. Az ELTE PPK kutatói és munkatársaik ezért átfogó kutatást indítottak, hogy megnézzék, a mai fiatalok mennyire vannak felvértezve ezekkel a nehézségekkel szemben.

A Z generáció tagjai a digitális bennszülöttek

A vizsgálatban a két legfiatalabb generációra fókuszáltak. Az Y generáció tagjai már gyermekkorukban találkoztak az internettel, amely mára mindennapjaik részét képezi. A digitális bennszülött Z generáció tagjainak gondolkodását, világhoz való hozzáállását, tanulási módszereiket erősen befolyásolja, hogy bármikor, bárhol hozzáférnek az internethez, így az információhoz. Nem ismerik a várakozást.

A résztvevők pszichológiai immunkompetencia kérdőívet töltöttek ki. A teszt által mért pszichológiai immunitást olyan személyiségtényezők befolyásolják, amelyek lehetővé teszik a feszültség és stresszhatások eredményes leküzdését. Ilyenek például a pozitív gondolkodás, az öntisztelet, a rugalmasság, a leleményesség vagy az ingerlékenység kontroll.

Az erősebb pszichológiai immunkompetenciával rendelkezők kreatívabban és rugalmasabban kezelik a kihívásokat, leggyakrabban úgy, hogy más, új értelmet adnak nekik.

A két csoport (Y generációsok és Z generációsok) válaszait elemezve a kutatók azt találták, hogy mindkét nemzedék pozitív kihívásként tekint az új helyzetekre, nagy a tanulás iránti vágya, azonban a legfiatalabb generáció tagjai jóval türelmetlenebbek. Az Y-hoz hasonlóan a Z generációs fiatalok is nagyon kíváncsiak, azonban kevésbé kitartóak.

Ennek egyik oka az lehet, hogy a számítógép előtt nőttek fel, és hozzászoktak az azonnali válaszokhoz. Emellett rengeteg információt kellene feldolgozniuk, túl sok kitűzött cél, lehetőség áll előttük, ezért nehezebben köteleződnek el.