Kiderült, ki lesz George Jetson a legendás rajzfilmsorozat élőszereplős feldolgozásában

A Warner Brosnál úgy dötöttek, újraélesztik a hatvanas évek ikonikus sci-fijét: készül A Jetson család élőszereplős filmje, méghozzá Jim Carrey főszereplésével. A pletykák szerint a projekt rendezői székébe a Jurassic World-trilógia atyja, Colin Trevorrow ülhet, a forgatókönyvet pedig Joe Epstein írja, akinek a The Idol című filmdrámát is köszönhetjük. Az animációs sorozat több generáció számára lett a futurizmus szinonimája, amelynek zsenialitása abban rejlik, hogy máig örökzöld problémákat dolgozott fel a 5-10 perces epizódjaiban. Azóta, így 60 évvel később, a legtöbb, az írók fejéből kipattant technológia már valósággá vált. Ha Hollywood pletykái igazak, végre megnézhetjük Jim Carry főszereplésével is, hogyan sikerül tisztelegni a kultikus sorozat előtt.

A Jetson család 60 éve van kult státuszban

Forrás: Shutterstock

A jövő múltja: így tér vissza a Jetson család

Az 1962-ben indult Hanna–Barbera-klasszikus Jetson család, a Flintstone család ellentétpárja volt: a kőkorszak helyett a repülő városokat, robotsegédeket és űrkávé-automatákat láthatott a nézőközönség. A sorozat és nagyon hamar kult státuszt ért el. Most úgy tűnik, végre élőszereplős formában is visszatérhet: Jim Carrey lehet a mindig ideges, de szívélyes és gondoskodó családapa, George Jetson, aki több-kevesebb sikerrel próbálja megtalálni a munka-magánélet-egyensúlyt, miközben a főnöke és népes családja is gyakran ugrálóvárnak nézi az idegeit. A rajzfilmsorozatból mindössze 86 epizód készült, mégis generációk nőttek fel rajta, Magyarországon pedig a rendszerváltás után vált igazi kedvenccé.

Többször nekifutottak már

A Warner már évtizedek óta próbálja életre kelteni Jetsonékat. Terveztek már egy 3D animációs filmet Robert Rodriguezzel, sőt, 2003-ban el is kezdték megvalósítani Adam Shankman irányításával, de mind a két próbálkozás elhalt már a projekt elején. Most azonban minden adott: egy ikonikus sztár, egy blockbuster-rendező és a nosztalgikus hangulat újra divatba hozhatja a klasszikust.

Jim Carrey újra formában

Jim Carrey az utóbbi években inkább a festészeti karrierjére koncentrált és emiatt ritkábban vállalt el szerepeket, de a Sonic, a sündisznó-filmekben újra megmutatta, hogy a karikatúraszerű figurák az ő igazi terepe. George Jetsonként végre visszatérhet ahhoz a féktelen humorhoz, amiért a ’90-es években imádták a nézők A Maszkban és az Ace Ventura filmekben.