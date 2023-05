Jennifer Lopez egy időtlen szépség, ezt már többször bebizonyította. Smink és filterek nélküli arcát sem fél megmutatni több millió követőjének, de nincs is mit takargatnia. Az arca ugyanis éppúgy ragyog, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Ha azt hinnénk, hogy ez az eredmény a sebészek keze munkáját dicséri, akkor tévednénk, ugyanis saját bevallása szerint még botoxoltatni sem botoxoltatott soha. Íme, a titka.

Jennifer Lopez 50 felett is ragyogóan szép, és habár ennek biztos köze van a génjeihez, az odafigyelés sem utolsó. Nem is rejtegeti titkait, nemrég felfedte, mit tesz azért, hogy megőrizze fiatalságát és szépségét. Íme, jennifer Lopez szépségápolási rutinja, de az énekesnő és színésznő a szépséggel kapcsolatos felfogását és elveit is elárulta.

Azt hinnénk, de nem

A sztrának soha nem volt kozmetikai beavatkozása - a saját bevallása szerint. Sikerült megőriznie ragyogását és bőre rugalmasságát is anélkül, hogy szúrták vagy felvarrták volna. "A mai napig nem botoxoltattam. Egyszerűen én nem olyan fajta ember vagyok. Nincs semmi kifogásom az ellen, hogy mások igénybe veszik, csak nem nekem való" - mondta a világsztár. Hozzátette, ő természetesebb módszereket alkalmaz a fiatalságának megőrzéséhez.

Nem fél az öregedéstől

Jennifer Lopez az Instagram-oldalán megosztott videójában beszélt arról, hogy miért vállalta büszkén a korát. "Mindenki azt hitte, őrült vagyok, mert előálltam, és mindenkivel tudattam, hogy 50 éves lettem. Nőként fontos volt számomra, hogy ezt megtegyem, hogy az emberek tudják, nem szabad leírni a nőket egy bizonyos kor után sem" - vélekedett Jennifer Lopez, aki egyértelműen azt üzeni: a nőket mindig ünnepelni és tisztelni kell.

Ez a szép bőrének a titka

Világszerte csak ámulnak és bámulnak az énekesnő rajongói, ugyanis Jennifer Lopez 50 felett is gyönyörű, a bőre feszes és makulátlan. Jennifer Lopez azt sem rejti véka alá, milyen bőrápolási rutinnak köszönheti, hogy még továbbra is olyan, mint 20 évvel ezelőtt. A sztár hisz a kozmetikumok erejében, ezért is adott ki egy saját szépségápolási márkát. Természetesen az arcápolási rutinjában ő a saját termékeit használja, de rengetegféle márka van, amikből összeállíthatjuk a sajátunkat.

1. Arctisztiítás - J. Lo számára is alapvető fontosságú, hogy az arcáról minden szennyeződést, sminket és krémet lemosson.

2. Szérumok: mindenkinek a bőrproblémájához vagy éppen a vágyott kinézet eléréséhez való szérumot kell választani. Ha ránctalanítás és bőrfeszesítés a cél, akkor EZEKET a hatóanyagokat keressük, ha pedig ragyogásra, és üde kinézetre vágyunk, akkor ezeket a szérumokat érdemes beszerezni.

3. Szemránckrém - Az üde tekintet záloga az, ha a szemünk környékét is megfelelően, az arra alkalmas szerekkel ápoljuk. J. Lo is erre esküszik, ő a szemkörnyéke mellett még ezzel a termékkel keni a két szemöldöke közötti részt is.

4. Fényvédelem! A tudatos bőrápolók számára egyáltalán nem újdonság az, hogy a fényvédelem még télen is kihagyhatatlan, nyáron pedig még fokozottabban kell óvnunk a bőrünket (nem csak az arcunkat!) a nap káros sugaraitól. Erre esküszik Jennifer Lopez is, aki bronzos árnyalatát önbarnítókkal éri el. Íme, egy kisokos az önbarnítók használatáról.

Nemcsak a külső fontos, hanem a benső is

Makulátlan arcbőrét egészen biztosan a jól felépített rutinjának köszönheti, de a ragyogás a már belülről fakad. "Először az elmémet táplálom, a lelkemet" - mondta Jennifer Lopez, aki ébredés után általában félreteszi a telefonját és a megfelelő pozitív gondolatokkal készíti fel magát az előtte álló napra.