Harry herceg az Egyesült Királyságba látogatott a WellChild Awards-gálára, de ismét a felesége nélkül utazott az országba. A WellChild Awards a súlyosan beteg gyermekeket és családjaikat ünnepli.

Információk szerint a hercegnek arra nem lesz ideje, hogy a királyi családot meglátogassa, de a gálán tartott beszédében egy éve elhunyt nagymamájáról is megemlékezett. Hozzátette egy évvel ezelőtt azért nem tudott részt venni a díjátadón, mert akkor hunyt el az uralkodó - írja a Mirror.

"Mint azt önök is tudják, ő lett volna az első, aki ragaszkodott volna ahhoz, hogy mégis eljöjjek, és önökkel legyek ahelyett, hogy hozzá menjek. Ezért tudom, hogy most, pontosan egy évvel később ma este mindannyiunkra letekint, örül annak, hogy együtt vagyunk, és továbbra is egy ilyen hihetetlen közösséget állítunk reflektorfénybe"

– mondta Harry, aki amikor a 14 éves Ruky Anighoroval és annak családjával beszélgetett, akkor elmondta, hogy Meghan nagyon dühös volt, hogy nem tudta férjét elkísérni a díjátadóra. Ennek oka az, hogy a házaspár előtt dolgos napok állnak, a jövő héten Mémetországba utaznak.

A hírek szerint Harry herceg már megbánta, hogy kilépett a királyi családból, bár Meghannel fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy felépítsék új médiabirodalmukat, eddig egyetlen próbálkozásuk sem vezetett sikerre.