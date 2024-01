Ahogy mi is írtunk róla, kiengedték a börtönből Gypsy Rose Blanchardot. A most 32 éves nő regisztrált a TikTokra, férjhez ment és gyereket szeretne. Gypsy Rose kapcsolatáról nyilatkozott és arról, hogy immár szabadon is szeretne egybekelni tanár férjével, akivel a börtönévek alatt ismerkedett meg és általa végre megtapasztalhatta a valódi intimitást.