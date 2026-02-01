Amikor a szépség és a józan ész elkerülik egymást: az OnlyFans-modell vallomása felrobbantott az internetet

Van az a bölcs mondás, hogy a ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ezt az OnlyFans-modell is bizonyára egy életre megtanulta.

Az OnlyFans-modell meghökkentő dologgal indokolta műtétjét.

Forrás: instagram

OnlyFans-modellek a közösségi médiában

A mai fiatal generáció sokkal egyszerűbb pénzszerzési lehetőségként tekint a tartalomkészítésre, hát még a felnőtt tartalom készítésére. Van, aki rájött, hogy ezzel meg lehet úszni a lakhatás kérdését is, míg mások csak a vágyaiknak tesznek eleget ezzel a szakmával. Az OnlyFans-sztárok között viszont nem csak civilből lett modelleket találunk, sokszor ugyanis híres emberek is csatlakoznak a platformhoz. Ilyen volt például Sami Sheen, Charlie Sheen és Denise Richards lánya is, aki milliókat keres a felnőtt platformon. De mára már az is kiderült, hogy ebben anyja is követte őt, hiszen ő is megtalálható az oldalon.

Sherri Vandersloot aranyköpése

A 22 éves modell, Sherri Vandersloot viszont nem a felnőtt tartalmai miatt vált virálissá a „sima” közösségi médiában, hanem csodálatos aranyköpése miatt. A lány ugyanis nemrég egy orrműtéten esett át, melyet így indokolt:

Nem akarom, hogy a gyerekeimet majd úgy csúfolják a csúnya orruk miatt, mint ahogy engem csúfoltak. Szeretném, ha egy természetesebb orrot örökölnének tőlem.

A kommentek pedig mind azzal vannak tele, hogy vajon ki fogja elárulni neki, hogy attól, hogy orrplasztikát csináltatott magának, a génjei még egyáltalán nem fognak megváltozni. Szegény eléggé csalódott lesz, ha azt látja, hogy a majdani gyermekei valóban a régi orrát örökölték.

Sherri Vandersloot, az internet mémje Az OnlyFans-sztár ezzel a mondatával az internet mémje lett. Ez viszont egyáltalán nem csökkentette követőinek számát, hiszen a felnőtt tartalmat készítő platformon nem a belső számít.

Ha még többet olvasnál modellekről, akkor ezeket se hagyd ki!