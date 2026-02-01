Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Grammy 2026: Kanye West állítólag nem kapott meghívást a gálára a tavalyi botránya után

Komáromi Bence
2026.02.01.
Idén megússzuk botrányok nélkül a díjátadót? Ha a Grammy 2026-os gálájának szervezőin múlik, akkor igen! Sajtóinformációk szerint az idei Grammy-díjátadóra nem hívták el Kanye Westet és a feleségét, miután tavaly botrányt okoztak a megjelenésükkel.

Már csak néhány óra és kezdetét veszi a 2026-os Grammy-gála. Korábbi cikkeinkben bemutattuk az este folyamán színpadra lépő sztárokat, és a Grammy-díjra jelöltek listáját. Most újabb információkkal szolgálhatunk a díjátadóval kapcsolatban, ugyanis nyilvánosságra került, hogy Kanye West várhatóan kihagyja az estét, miután nem kapott meghívást az eseményre. Úgy látszik, elég hozzá egy Grammy-botrány, hogy az embert nem kívánatos vendéggé nyilvánítsák.

Kanye West és a felesége, Bianca Censori a 2025-ös Grammy-díjátadón botrányt okoztak a modell meztelenruhájával
A legutóbbi Grammy-díjátadó botrányba fulladt Kanye West felesége miatt

Azt már megszokhattuk, hogy a rapper imádja feszegetni a határokat és a polgárpukkasztás nála hétköznapi tevékenység, arra azonban senki nem számított, hogy a 2025-ös Grammy-gálán a feleségéé lesz a főszerep. Pedig így volt. Kanye West felesége, Bianca Censori ugyanis nemes egyszerűséggel kivetkőzött magából és egy meztelenruhában hozta zavarba az esemény résztvevőit és a tévénézőket. A megjelenéséről még hónapokkal a rendezvény után is a címlapokon foglalkoztak az újságok. A 2026-os Grammy azonban más lesz. A Tribune információ szerint Kanye Westet kitiltották a Grammy-díjátadóról, miután tavaly botrányt okoztak az öltözékükkel.

A lap tájékoztatása szerint a zenész a hét elején nyilvános bocsánatkérést küldött az esemény szervezőinek, azonban a Recording Academy mégsem küldött meghívót a számára. 

„Nem látják szívesen Kanye Westet a Grammy-díjátadón. Várhatóan többet nem kap meghívót a gálára, annak ellenére sem, hogy többször is bocsánatot kért a meztelenruha miatt. Ez az eset csak a hab volt a torta tetején, a múltban már többször is botrányosan viselkedett a rendezvények alatt" - árulta el az akadémia egyik bennfentese a lapnak.

A 2026-os Grammy-gála február 2-án éjjel kezdődik, magyar idő szerint hajnali 2-kor.

Kanye távolmaradása semmit nem von le az este színvonalából, ugyanis számtalan sztárfellépő és izgalmas meglepetés vár ránk a 2026-os Grammy-díjátadón. Ha kíváncsiak vagytok az este részleteire, akkor olvassátok el a témában készült cikkeinket:

Grammy 2026: 12 000 sushit és több mint 2000 pohár pezsgőt szolgálnak fel a 68. Grammy-gálán

A Grammy 2026-os gálájának gasztronómiai kínálata is lenyűgöző, a vendégeket mexikói és perui ízek, exkluzív koktélok és látványos ételek várják, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap.

Grammy 2026: Ők lépnek színpadra az idei gálán – Lady Gaga és Sabrina Carpenter is mikrofont ragad

Az idei gálán a világsztárok és feltörekvő előadók egyaránt színpadra állnak, miközben egy külön műsorblokk a közelmúltban elhunyt zenei legendák előtt tiszteleg.

Dekadens estélyi ruhák és szemet gyönyörködtető csillogás: a Grammy-gála történelmének eddigi legszebb ruhái

Káprázatos luxus egyenes a vörös szőnyegről! Mutatjuk a Grammy-gála eddigi legszebb ruhatervezéseit, és legstílusosabb sztárjait! Nézd meg, mit viseltek a kedvenc előadóink az előző években!

 

