Grammy 2026: Kanye West állítólag nem kapott meghívást a gálára a tavalyi botránya után

Már csak néhány óra és kezdetét veszi a 2026-os Grammy-gála. Korábbi cikkeinkben bemutattuk az este folyamán színpadra lépő sztárokat, és a Grammy-díjra jelöltek listáját. Most újabb információkkal szolgálhatunk a díjátadóval kapcsolatban, ugyanis nyilvánosságra került, hogy Kanye West várhatóan kihagyja az estét, miután nem kapott meghívást az eseményre. Úgy látszik, elég hozzá egy Grammy-botrány, hogy az embert nem kívánatos vendéggé nyilvánítsák.

Kanye West és a felesége, Bianca Censori a 2025-ös Grammy-díjátadón botrányt okoztak a modell meztelenruhájával

Forrás: Getty Images North America

A legutóbbi Grammy-díjátadó botrányba fulladt Kanye West felesége miatt

Azt már megszokhattuk, hogy a rapper imádja feszegetni a határokat és a polgárpukkasztás nála hétköznapi tevékenység, arra azonban senki nem számított, hogy a 2025-ös Grammy-gálán a feleségéé lesz a főszerep. Pedig így volt. Kanye West felesége, Bianca Censori ugyanis nemes egyszerűséggel kivetkőzött magából és egy meztelenruhában hozta zavarba az esemény résztvevőit és a tévénézőket. A megjelenéséről még hónapokkal a rendezvény után is a címlapokon foglalkoztak az újságok. A 2026-os Grammy azonban más lesz. A Tribune információ szerint Kanye Westet kitiltották a Grammy-díjátadóról, miután tavaly botrányt okoztak az öltözékükkel.

A lap tájékoztatása szerint a zenész a hét elején nyilvános bocsánatkérést küldött az esemény szervezőinek, azonban a Recording Academy mégsem küldött meghívót a számára.

„Nem látják szívesen Kanye Westet a Grammy-díjátadón. Várhatóan többet nem kap meghívót a gálára, annak ellenére sem, hogy többször is bocsánatot kért a meztelenruha miatt. Ez az eset csak a hab volt a torta tetején, a múltban már többször is botrányosan viselkedett a rendezvények alatt" - árulta el az akadémia egyik bennfentese a lapnak.

A 2026-os Grammy-gála február 2-án éjjel kezdődik, magyar idő szerint hajnali 2-kor.

