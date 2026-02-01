Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Munkahelyi flört a főnökkel? Nemcsak a szíved, hanem a fizetésed is megszakadhat

Simon Benedek
2026.02.01.
A főnök-beosztott viszony mindig is olyan téma volt, amin az emberek örömmel pletykálnak szabadidejükben. Vajon belefér egy kis munkahelyi flört a főnökkel? Vagy akár az együttlét sem megvetendő? Egy kutatás nemrég arra mutatott rá, hogy milyen következményekkel járhat a munkahelyi flört.

Amikor az Astronomer nevű startup házas vezérigazgatóját egy Coldplay-koncerten a „kiss cam” élőben mutatta, ahogy ölelkezik a cég személyzeti igazgatójával, akkor az egész világ felkapta a fejét. A botrány természetesen nem maradt következmények nélkül: mindkét vezető néhány napon belül lemondott. De vajon belefér, hogy valaki a főnökkel randizzon? Ezúttal egy kutatás világított rá a munkahelyi flört lehetséges következményeire.

Munkahelyi flört egy nő és egy férfi részéről.
A munkahelyi flört lehet ártatlan is, de akár komoly gondokat is okozhat. 
Forrás:  Getty Images

Biztos megéri a munkahelyi flört a főnökkel?

A National Bureau of Economic Research (NBER) közgazdászai kimutatták, hogy egy ártatlannak tűnő munkahelyi flört a főnökkel hamar párkapcsolattá alakulhat, szakítás esetén pedig komoly pénzügyi következményekkel járhat a beosztottnak. A kutatás a finnországi főnök-beosztott viszonyban élő párok adatait vizsgálta. Az eredmények szerint, ha valaki a főnökével kezd kapcsolatot, átlagosan 6 százalékkal nő a fizetése, azonban, ha a kapcsolat véget ér, akkor akár 18 százalékkal is csökkenhet a bére.

A kutatók azt is kimutatták, hogy egy munkahelyi kapcsolat a kollégákra is hatással lehet. Az eredmények alapján, amikor egy ilyen munkahelyi viszony nyilvánosságra kerül, akkor általánosságban a 6 százalékkal nő a fluktuáció a cégben. Ez arra vezethető vissza a kutatók szerint, hogy egy ilyen párkapcsolat felszínre kerülése után sokan úgy érzik, hogy a beosztott előnyöket élvez a viszonya miatt – és nem az érdemei alapján kap jutalmat vagy fizetésemelést.

Ezért lehet káros a munkahelyi romantikus kapcsolat

A korábban leírtak alapján tehát, amikor valaki a főnökével kezd kapcsolatot, akkor számolnia kell azzal, hogy bár elsőre nőhet a fizetése (átlagosan 6 százalékkal – a szerk.), de ha a kapcsolat véget ér, akkor rosszabbul is járhat – akát 18 százalékkal is csökkenhet a bére. Emellett a kollégák haragját is kivívja. 

„Azok a munkatársak, akik azt látják, hogy egy kolléga kapcsolatban van a felettesével a fizetésemelést igazságtalannak tartják, nem pedig az illető érdemeinek elismerésének. Ez összességében ronthatja a vállalaton belüli morált és növelheti a felmondások számát, ezért magasabb lesz a fluktuáció a munkavállalók körében” - írják a kutatásban.

A munkahelyi romantikus kapcsolatok száma a felmérés szerint csökkent az utóbbi években – míg 1995-ben a párok 19%-a ismerkedett meg munkahelyen vagy kollégákon keresztül, 2017-re ez az arány 11%-ra esett – a kutatás szerint még mindig érdemes óvatosnak lenni, ha a főnökkel való randizás kerül szóba.

