A női orgazmus története – mítoszok, tabuk és felszabadulás a középkortól napjainkig

A női orgazmus ma is beszédtéma, mégis évszázadokon át félreértések, hiedelmek és elhallgatások hálójában létezett. Volt idő, amikor szükségesnek hitték a fogantatáshoz, máskor veszélyesnek, betegesnek vagy épp nem is létezőnek tartották. A női gyönyör története valójában nemcsak az anatómiáról szól, hanem arról is, hogyan gondolkodott az adott kor a nőkről, a testükről és a szerepükről.

A női orgazmus a legtermészetesebb és legszemélyesebb élvezet, amit átélhetünk.

Forrás: Shutterstock

A női orgazmus, gyönyör elfogadásának története A történelem során hol a fogantatás feltételének, hol bűnnek vagy betegségnek tartották.

A tudományos viták Freudtól a G-pont elméletén át a klitorisz újrafelfedezéséig vezettek.

Ma már tudjuk: az orgazmus sokféle lehet, és kulcsszerepe van benne az agynak, az önismeretnek és a görcsmentességnek.

Bűn, boszorkányok és tiltások

A nyugati, zsidó–keresztény kultúrában a szexualitás sokáig gyanús területnek számított, a női vágy pedig különösen veszélyesnek. A látványos női élvezetet gyakran az ördög művének tekintették, és nem ritkán boszorkánysággal azonosították. A középkori keresztény szabályrendszer részletesen megszabta, mikor nem élhetnek házaséletet a párok: böjtök, ünnepek, vezeklés idején, sőt a szülést követő hetekben sem. A nők számára a szex egyetlen elfogadott célja a gyermeknemzés volt, az öröm legfeljebb gyanús melléktermék.

Meglepő középkor: amikor az orgazmus kötelező volt

Mindez azért is ellentmondásos, mert a középkor orvosi gondolkodása szerint a női orgazmus szükséges volt a fogantatáshoz. Az ókori görögöktől örökölt „kétmag-elmélet” alapján úgy hitték, hogy a nő is kibocsátja saját magját az orgazmus során. Ez a nézet oda vezetett, hogy a férjeknek elvileg érdekük volt feleségük gyönyörére figyelni.

A hiedelemnek azonban súlyos következményei voltak: ha egy nő erőszak után teherbe esett, a jog szerint „nem erőszakolhatták meg”, hiszen – a kor logikája szerint – orgazmus nélkül nem foganhatott volna meg a gyermek. Ez a téves elképzelés még a 19. század elején is megjelent orvosi tankönyvekben.

Hisztéria és gőzhajtású orgazmusok

A viktoriánus korban a női szexualitás újra elnyomás alá került. A tisztességes nő elvileg nem vágyott szexre, így minden, ami mégis erre utalt – vágy, nedvesedés, ingerlékenység –, a hisztéria betegség gyűjtődiagnózisa alá került. A szó maga is árulkodó: a görög hystera, azaz méh szóból ered.

A kezelés? Meglepő módon az orgazmus. Az orvosok medencei masszázzsal segítették elő a tünetek enyhülését, később pedig megjelentek az első vibrátorok is. Az 1891-es, gőzzel működő „Manipulátor” elképesztően hangos volt, mégis forradalminak számított. A vibrátor végül az ötödik elektromos háztartási eszköz lett – a kenyérpirító és a vízforraló után –, bár valódi funkcióját sokáig „masszírozóként” álcázták.

Tudomány a hálószobában

A 20. század elején Sigmund Freud elméletei uralták a gondolkodást. Ő különbséget tett klitorális és hüvelyi orgazmus között, és az utóbbit tartotta érettebbnek. Ez az elképzelés generációkon átívelő hatást gyakorolt: nők milliói érezték úgy, hogy valami nincs rendben velük, ha nem élnek át hüvelyi orgazmust. A probléma az volt, hogy Freud elméletei többnyire spekulatívak voltak, és nem empirikus kutatásokon alapultak.

Az 1950–60-as években Masters és Johnson laboratóriumi körülmények között vizsgálták a szexuális válaszciklust. Kimutatták, hogy a női orgazmus fiziológiailag normális jelenség, és kulcsszerepe van benne a klitorisznak. Arra a provokatív következtetésre jutottak, hogy hüvelyi orgazmus önálló formában nem létezik.

Ezzel párhuzamosan azonban sok nő számolt be minőségileg eltérő orgazmusélményekről: egy gyorsabb, inkább testi jellegűről, és egy mélyebb, érzelmileg is intenzív tapasztalásról.

Jött a G-pont – majd el is tűnt?

E beszámolók nyomán született meg a G-pont elmélete, amelyet Gräfenberg német nőgyógyászról neveztek el. Egyesek prosztatakezdeménynek tartották, mások azzal magyarázták a körülötte tapasztalt élményeket, hogy a csikló belső, nem látható részei kapnak ingerületet.

A G-pont mítosza egyszerre hozott felszabadulást és újabb szorongást: sok nő új élvezetforrásra talált, mások viszont hibásnak érezték magukat, ha nem. A modern kutatások inkább arra utalnak, hogy nem egyetlen pontról van szó, hanem a csikló kiterjedt, belső rendszeréről, valamint az idegrendszeri és pszichés tényezők összjátékáról.

Minden a női agyban dől el

Abban ma már szinte teljes az egyetértés, hogy a nő legfontosabb erogén zónája az agya. Az orgazmus tanulható, alakítható, és nincs kötelező formája. Ahány nő – sőt ahány alkalom –, annyiféle élmény létezhet.

A legnagyobb akadályt gyakran a téves elvárások jelentik: amikor a nők magazinokból, fórumokról vagy tippkalauzból próbálják lemásolni, milyennek kellene lennie az orgazmusnak. A valódi kulcs inkább az önismeret, a test jelzéseinek figyelése, a jelenlét és a görcsmentesség.

A 21. században a női orgazmus már nem boszorkányság, nem betegség és nem kötelező vizsga. Mégis kevesebb szó esik róla, mint a férfi gyönyörről, ez pedig a mindennapi szexizmus egyik finom lenyomata. Ahhoz, hogy valódi egyensúly alakuljon ki, nyílt, szégyenmentes párbeszédre van szükség. Mert az orgazmus nem luxus, nem kiváltság, és nem teljesítmény. Hanem az egyik legtermészetesebb emberi tapasztalat, és talán az egyik legszemélyesebb is.

