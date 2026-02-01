Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 2-8.: az Ikrek veszélybe kerül, a Vízöntő legyőzhetetlen lesz

Ez a hét az alkalmazkodásról fog szólni! A Kozmosz ugyanis rengeteg nehézséget fog a csillagjegyek elé gördíteni, de egy kis odafigyeléssel könnyen túlléphettek az akadályokon. A föld jegyűek számára ez a hét a túlélésről fog szólni, a víz jegyűek pedig jobb, ha hátralépnek egyet és csak távolról figyelik a munkahelyi eseményeket. A tűz jegyűek útját rivalizálások és összetűzések fogják nehezíteni, a levegő jegyűekre azonban sorsfordító felismerések várnak. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét!

Meghoztuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 2-8.:

Kos

A hét közepétől több olyan kollégával, vagy esetleg főnökkel kell megtalálnod a közös hangot, aki alapesetben irritál. Ha sikerül baráti hangot megütnöd, akkor nyert ügyed van. A bolygók esélyt adnak vitára és intelligens együttműködésre egyaránt.

Bika

Az egész hetet megmérgezi a merevségből adódó makacsság a kollégák közt. Amennyiben képes vagy nyitott maradni, és meghallgatni a másikat, győztél.

Ikrek

Valaki váratlanul fog megtámadni, kritizálni, besározni a munkahelyen. Ez hétfőtől bármikor megtörténhet. Vigyázz, mert ha hevesen védekezel, akkor még nagyobb bajba kerülhetsz! Bölcsebb a kivárás, és közben tájékozódj!

Rák

Egyelőre folytatnod kell a takarékos költekezést. Természetesen a téli leárazások óriási kísértést jelentenek. Ám pénteken javul a helyzet, és jó hírt kapsz az anygaiakkal kapcsolatban. Addig türtőztesd magad!

Oroszlán

Az egész heted tele lesz összetűzésekkel. Mivel fix jegyekben járó bolygók feszülnek egymásnak, a megoldás a rugalmasság és a nyitottság. Ha nem vagy kíváncsi a másik véleményére, akkor is tegyél úgy, mintha!

Szűz

Tedd félre a maximalizmusodat. Ezzel most nem mégy semmire. A következő napok hozhatnak olyan helyzeteket a munkában, hogy a túlélésre kell inkább játszani…

Mérleg

Február első hetében nagy szükséged lesz a humorérzékedre. Mindaz, amit a bolygók szimbolizálnak, felfoghatod támadásnak, vagy tréfának. Lesznek az égen diszharmonikus és harmonikus fényszögek is. Tőled függ, hogy hogyan reagálsz.