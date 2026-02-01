Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kihívások

Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 2-8.: az Ikrek veszélybe kerül, a Vízöntő legyőzhetetlen lesz

kihívások csillagjegy pénzhoroszkóp
Life.hu
2026.02.01.
A héten rengeteg türelemre és kitartásra lesz szüksége a csillagjegyeknek. Az Univerzum ugyanis próbára teszi az alkalmazkodóképességüket és a rugalmasságukat. A heti karrier- és pénzhoroszkóp azonban segít benne, hogyan vészeljék át a nehéz pillanatokat.

Ez a hét az alkalmazkodásról fog szólni! A Kozmosz ugyanis rengeteg nehézséget fog a csillagjegyek elé gördíteni, de egy kis odafigyeléssel könnyen túlléphettek az akadályokon. A föld jegyűek számára ez a hét a túlélésről fog szólni, a víz jegyűek pedig jobb, ha hátralépnek egyet és csak távolról figyelik a munkahelyi eseményeket. A tűz jegyűek útját rivalizálások és összetűzések fogják nehezíteni, a levegő jegyűekre azonban sorsfordító felismerések várnak. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét!

Meghoztuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot
Meghoztuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 2-8.:

Kos

A hét közepétől több olyan kollégával, vagy esetleg főnökkel kell megtalálnod a közös hangot, aki alapesetben irritál. Ha sikerül baráti hangot megütnöd, akkor nyert ügyed van. A bolygók esélyt adnak vitára és intelligens együttműködésre egyaránt.

Bika

Az egész hetet megmérgezi a merevségből adódó makacsság a kollégák közt. Amennyiben képes vagy nyitott maradni, és meghallgatni a másikat, győztél.

Ikrek

Valaki váratlanul fog megtámadni, kritizálni, besározni a munkahelyen. Ez hétfőtől bármikor megtörténhet. Vigyázz, mert ha hevesen védekezel, akkor még nagyobb bajba kerülhetsz! Bölcsebb a kivárás, és közben tájékozódj!

Rák

Egyelőre folytatnod kell a takarékos költekezést. Természetesen a téli leárazások óriási kísértést jelentenek. Ám pénteken javul a helyzet, és jó hírt kapsz az anygaiakkal kapcsolatban. Addig türtőztesd magad!

Oroszlán

Az egész heted tele lesz összetűzésekkel. Mivel fix jegyekben járó bolygók feszülnek egymásnak, a megoldás a rugalmasság és a nyitottság. Ha nem vagy kíváncsi a másik véleményére, akkor is tegyél úgy, mintha!

Szűz

Tedd félre a maximalizmusodat. Ezzel most nem mégy semmire. A következő napok hozhatnak olyan helyzeteket a munkában, hogy a túlélésre kell inkább játszani…

Mérleg

Február első hetében nagy szükséged lesz a humorérzékedre. Mindaz, amit a bolygók szimbolizálnak, felfoghatod támadásnak, vagy tréfának. Lesznek az égen diszharmonikus és harmonikus fényszögek is. Tőled függ, hogy hogyan reagálsz.

Skorpió

Nem lesz könnyű dolgod, ha harmóniára törekszel. Észnél kell lenned. Merevségre hajlamosítanak a bolygók. És az a baj, hogy nem csak téged, hanem a többieket is. Legokosabb, amit tehetsz, hogy kitérsz minden provokáció és vita elől…

Nyilas

A hét közepén egy bolygószembenállás szerint a munkahelyeden rivalizálás indul el, ami téged megvisel. Hétvégén át kell gondolnod, hogy tudsz-e ilyen hangulatban dolgozni.

Bak

A pénzügyek terén kell tisztáznod, hogy mit akarsz. Egy nagy bolygófelvonulás kedvező lenne önmagában. Ám a diszharmonikus fényszögek szerint nyomaszt a dilemma. Addig, amíg nem egyértelmű a dolog, ne dönts!

Vízöntő

10-ből 5 bolygó jár a Vízöntőben, ami energikussá, sőt legyőzhetetlenné tesz téged. Kérdés, hogy valaki, valami ellen, vagy valaki, valami érdekében használod a befolyásodat?

Halak

Indiszkrét emberekkel és/vagy kérdésekkel fogsz találkozni. Mivel nem szereted a kínos helyzeteket, ösztönösen menekülőre fogod. Jól is teszed, ha kimaradsz a munkahelyi pletykákból!

Ha kíváncsi vagy az Univerzum további titkaira, akkor olvasd el a további asztrológiával foglalkozó cikkeinket:

Csillagjegyek, akikből a legjobb nagypapák lesznek

Vajon a csillagjegyünk is beleszól abba, milyen nagypapává válunk? Az asztrológia szerint igen!

Így élhetsz túl egy durva szakítást a horoszkópod szerint

A horoszkópod sokat elárul arról, hogyan kezeled a veszteséget és egy kapcsolat végével járó gyászt. Mutatjuk, hogyan dolgozod fel a szakítást a csillagjegyed szerint.

Ezt ígéri a kelta horoszkóp 2026-ra – Itt a lehetőség, hogy önazonos nővé válj

2026 olyan évnek ígérkezik, amikor a természet ritmusához való visszahangolódás nemcsak trend, hanem valódi belső szükséglet lesz. A kelta horoszkóp üzenete szerint a következő év a lassítás, az önazonosság és a mélyebb érzelmi kapcsolódás ideje, különösen a nők számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu