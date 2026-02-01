Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 2-8.: az Ikrek veszélybe kerül, a Vízöntő legyőzhetetlen lesz

Ez a hét az alkalmazkodásról fog szólni! A Kozmosz ugyanis rengeteg nehézséget fog a csillagjegyek elé gördíteni, de egy kis odafigyeléssel könnyen túlléphettek az akadályokon. A föld jegyűek számára ez a hét a túlélésről fog szólni, a víz jegyűek pedig jobb, ha hátralépnek egyet és csak távolról figyelik a munkahelyi eseményeket. A tűz jegyűek útját rivalizálások és összetűzések fogják nehezíteni, a levegő jegyűekre azonban sorsfordító felismerések várnak. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét!
Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 2-8.:
Kos
A hét közepétől több olyan kollégával, vagy esetleg főnökkel kell megtalálnod a közös hangot, aki alapesetben irritál. Ha sikerül baráti hangot megütnöd, akkor nyert ügyed van. A bolygók esélyt adnak vitára és intelligens együttműködésre egyaránt.
Bika
Az egész hetet megmérgezi a merevségből adódó makacsság a kollégák közt. Amennyiben képes vagy nyitott maradni, és meghallgatni a másikat, győztél.
Ikrek
Valaki váratlanul fog megtámadni, kritizálni, besározni a munkahelyen. Ez hétfőtől bármikor megtörténhet. Vigyázz, mert ha hevesen védekezel, akkor még nagyobb bajba kerülhetsz! Bölcsebb a kivárás, és közben tájékozódj!
Rák
Egyelőre folytatnod kell a takarékos költekezést. Természetesen a téli leárazások óriási kísértést jelentenek. Ám pénteken javul a helyzet, és jó hírt kapsz az anygaiakkal kapcsolatban. Addig türtőztesd magad!
Oroszlán
Az egész heted tele lesz összetűzésekkel. Mivel fix jegyekben járó bolygók feszülnek egymásnak, a megoldás a rugalmasság és a nyitottság. Ha nem vagy kíváncsi a másik véleményére, akkor is tegyél úgy, mintha!
Szűz
Tedd félre a maximalizmusodat. Ezzel most nem mégy semmire. A következő napok hozhatnak olyan helyzeteket a munkában, hogy a túlélésre kell inkább játszani…
Mérleg
Február első hetében nagy szükséged lesz a humorérzékedre. Mindaz, amit a bolygók szimbolizálnak, felfoghatod támadásnak, vagy tréfának. Lesznek az égen diszharmonikus és harmonikus fényszögek is. Tőled függ, hogy hogyan reagálsz.
Skorpió
Nem lesz könnyű dolgod, ha harmóniára törekszel. Észnél kell lenned. Merevségre hajlamosítanak a bolygók. És az a baj, hogy nem csak téged, hanem a többieket is. Legokosabb, amit tehetsz, hogy kitérsz minden provokáció és vita elől…
Nyilas
A hét közepén egy bolygószembenállás szerint a munkahelyeden rivalizálás indul el, ami téged megvisel. Hétvégén át kell gondolnod, hogy tudsz-e ilyen hangulatban dolgozni.
Bak
A pénzügyek terén kell tisztáznod, hogy mit akarsz. Egy nagy bolygófelvonulás kedvező lenne önmagában. Ám a diszharmonikus fényszögek szerint nyomaszt a dilemma. Addig, amíg nem egyértelmű a dolog, ne dönts!
Vízöntő
10-ből 5 bolygó jár a Vízöntőben, ami energikussá, sőt legyőzhetetlenné tesz téged. Kérdés, hogy valaki, valami ellen, vagy valaki, valami érdekében használod a befolyásodat?
Halak
Indiszkrét emberekkel és/vagy kérdésekkel fogsz találkozni. Mivel nem szereted a kínos helyzeteket, ösztönösen menekülőre fogod. Jól is teszed, ha kimaradsz a munkahelyi pletykákból!
Ha kíváncsi vagy az Univerzum további titkaira, akkor olvasd el a további asztrológiával foglalkozó cikkeinket: