Már csak néhány óra és kezdetét veszi a 2026-os Grammy-díjátadó. A zenészvilág színe-java hivatalos az eseményre, ahol kiderül, hogy a Grammy-díjra jelöltek közül idén ki viheti haza a győzteseknek járó grammofon-szobrocskákat. Kíváncsi vagy rá, hogy melyik sztárok szállnak versenybe a Grammy-gála díjaiért? Akkor tarts velünk és megmutatjuk.
- A 68. Grammy-gála Los Angelesben, magyar idő szerint vasárnap éjjel, hajnali 2-től 5:30-ig kerül megrendezésre.
- Az esemény nemcsak a díjakról szól, hanem látványos fellépésekről, exkluzív előadásokról és a zeneipar sztárjainak glamourjáról is.
Sztárfellépők sora gondoskodik a jó hangulatról a Grammy-gálán
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, nemrég nyilvánosságra hozták a Grammy 2026 fellépőinek névsorát. A listát olvasva hatalmas világsztárokkal találkozhatunk. Kik lesznek a Grammy 2026-os díjátadó fellépői? Mutatjuk:
A Grammy-gála sztárfellépőinek listája:
- Tyler, the Creator
- Lady Gaga
- Sabrina Carpenter
- Justin Bieber
- Post Malone
- Reba McEntire
- Lauryn Hill
Az idei gálán egy megemlékező blokk is helyet kap, amelyben a 2025-ben elhunyt zenei legendák előtt tisztelegnek. Itt olyan művészek dalai csendülnek fel, mint Ozzy Osbourne, D'Angelo és Robert Flack.
A Grammy-gála jelöltjeinek listája:
A jelöltek listáját Kendrick Lamar vezeti, összesen 9 jelöléssel, őt Lady Gaga követi 7 jelöléssel. Rajta kívül olyan sztárok kaptak helyet a jelöltek között, mint Sabrina Carpenter, Cirkut és Bad Bunny. Az este folyamán fellépő Tyler the Creator szintén szerepel a jelöltek között is.
A jelöltek teljes listáját a Grammy-díjátadó hivatalos weboldalán, ide kattintva tudjátok elolvasni.
Új kategóriák a díjátadón
További érdekesség a mai estével kapcsolatban, hogy három új kategóriát is útjára indítanak, hogy minél szélesebb palettán díjazhassák az alkotókat. Bevezetik a Best Album Cover díjat, vagyis az Év Legjobb borítója díjat, amellyel végre az albumok vizuális világát is külön elismerik. Megjelenik a Best Traditional Country Album, vagyis a Hagyományos Country Zene Legjobb Albuma kategória is. Emellett átalakul a country műfaj is. A korábbi Best Country Album díjat, vagyis a Legjobb Country Album díjat, kettéválasztják hagyományos és kortárs irányzatra, ezzel is jelezve a műfaj sokszínűségét - számolt be róla a Bors.
