2026.02.01.
Összeszedtük számotokra a legfontosabb információkat a zeneipar legfontosabb eseményéről. Mutatjuk, hogy mire számíthattok a 68. Grammy-gála során.

Már csak néhány óra és kezdetét veszi a 2026-os Grammy-díjátadó. A zenészvilág színe-java hivatalos az eseményre, ahol kiderül, hogy a Grammy-díjra jelöltek közül idén ki viheti haza a győzteseknek járó grammofon-szobrocskákat. Kíváncsi vagy rá, hogy melyik sztárok szállnak versenybe a Grammy-gála díjaiért? Akkor tarts velünk és megmutatjuk. 

Rengeteg izgalmat tartogat számunkra a 2026-os Grammy-gála
Rengeteg izgalmat tartogat számunkra a 2026-os Grammy-gála
Forrás: Getty Images North America
  • A 68. Grammy-gála Los Angelesben, magyar idő szerint vasárnap éjjel, hajnali 2-től 5:30-ig kerül megrendezésre.
  • Az esemény nemcsak a díjakról szól, hanem látványos fellépésekről, exkluzív előadásokról és a zeneipar sztárjainak glamourjáról is.

Sztárfellépők sora gondoskodik a jó hangulatról a Grammy-gálán

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, nemrég nyilvánosságra hozták a Grammy 2026 fellépőinek névsorát. A listát olvasva hatalmas világsztárokkal találkozhatunk. Kik lesznek a Grammy 2026-os díjátadó fellépői? Mutatjuk:

A Grammy-gála sztárfellépőinek listája:

  • Tyler, the Creator
  • Lady Gaga
  • Sabrina Carpenter
  • Justin Bieber
  • Post Malone
  • Reba McEntire
  • Lauryn Hill 

Az idei gálán egy megemlékező blokk is helyet kap, amelyben a 2025-ben elhunyt zenei legendák előtt tisztelegnek. Itt olyan művészek dalai csendülnek fel, mint Ozzy Osbourne, D'Angelo és Robert Flack.

Sabrina Carpenter is izgatottan várja az estét: színpadra áll fellépőként és Grammy-jelöltként is
Sabrina Carpenter is izgatottan várja az estét: színpadra áll fellépőként és Grammy-jelöltként is
Forrás: Getty Images North America

A Grammy-gála jelöltjeinek listája:

A jelöltek listáját Kendrick Lamar vezeti, összesen 9 jelöléssel, őt Lady Gaga követi 7 jelöléssel. Rajta kívül olyan sztárok kaptak helyet a jelöltek között, mint Sabrina Carpenter, Cirkut és Bad Bunny. Az este folyamán fellépő Tyler the Creator szintén szerepel a jelöltek között is.

A jelöltek teljes listáját a Grammy-díjátadó hivatalos weboldalán, ide kattintva tudjátok elolvasni.

Új kategóriák a díjátadón

További érdekesség a mai estével kapcsolatban, hogy három új kategóriát is útjára indítanak, hogy minél szélesebb palettán díjazhassák az alkotókat. Bevezetik a Best Album Cover díjat, vagyis az Év Legjobb borítója díjat, amellyel végre az albumok vizuális világát is külön elismerik. Megjelenik a Best Traditional Country Album, vagyis a Hagyományos Country Zene Legjobb Albuma kategória is. Emellett átalakul a country műfaj is. A korábbi Best Country Album díjat, vagyis a Legjobb Country Album díjat, kettéválasztják hagyományos és kortárs irányzatra, ezzel is jelezve a műfaj sokszínűségét - számolt be róla a Bors.

További érdekességeket a díjátadóval kapcsolatban itt tudtok elolvasni:

Grammy 2026: Ők lépnek színpadra az idei gálán – Lady Gaga és Sabrina Carpenter is mikrofont ragad

Az idei gálán a világsztárok és feltörekvő előadók egyaránt színpadra állnak, miközben egy külön műsorblokk a közelmúltban elhunyt zenei legendák előtt tiszteleg.

Grammy 2026: 12 000 sushit és több mint 2000 pohár pezsgőt szolgálnak fel a 68. Grammy-gálán

A Grammy 2026-os gálájának gasztronómiai kínálata is lenyűgöző, a vendégeket mexikói és perui ízek, exkluzív koktélok és látványos ételek várják, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap.

Grammy 2026: Kanye West állítólag nem kapott meghívást a gálára a tavalyi botránya után

Idén megússzuk botrányok nélkül a díjátadót? Ha a Grammy 2026-os gálájának szervezőin múlik, akkor igen!

 

 

