Sztárok, akikről tuti elfelejtetted, hogy bizony ők is szappanoperákban kezdték a karrierjüket

A szappanoperák világa egészen más törvényekkel rendelkezik, mint a filmek, főleg a nagy hollywoodi produkciók világa. Bár manapság már a futószalagon gyártott, silány CGI-jal és színészi játékkal rendelkező hollywoodi „szuperprodukciók” lassan tényleg szappanopera-stílusba csapnak át.

Még a legnagyobb filmsztárok is olyan amerikai szappanoperákban kezdték, mint a Dallas, melyből remake is készült.

Szappanoperák hősei vagy filmsztárok?

Emlékszel még a Vad Angyalra? Vagy Thalía Sodi nagy sikerű sorozataira, a Marimarra és a Rosalindára? Nem, cikkünkben, nem az ezekhez hasonló telenovellákról beszélünk, hanem a Dallas-féle amerikai szappanoperákról. Hiszen az Egyesült Állomokban is dívott a szappanopera-mánia, úgyhogy nem kevés produkció készült ezekből. Gondolj csak a Jóbarátok karaktrére, Joey Tribbianira, aki a Days of our Livesnak volt a szappanoperasztárja. Sőt, ezekből az amerikai szappanoperákból jutott bőven kis hazánkba is. Ha te is odáig voltál értük, akkor még kvízekkel is tesztelheted az emlékezeted.

Ami viszont meglepő, hogy némely színész ki tudott törni a szappanoperák maszlagjából, és komolyabb karriert is befutott, sőt némelyek egészen az Oscar-díjig is eljutottak. Ezek a filmsztárok pedig a jelenlegi filmipar legnagyobbjainak számítanak. De lássuk a listát!

1. Leonardo DiCaprio

Kevesen tudják, hogy DiCaprio a Titanickal megszerzett hírneve előtt szitkomokban és szappanoperákban is játszott. 1990-ben például a Santa Barbara című szappanoperában tűnt fel.

2. Brad Pitt

Bizony-bizony, még Brad Pitt is itt kezdte! Pitt az Another World című sorozatban kapta meg az első olyan szerepét, amelyben meg is kellett szólalnia. Csupán két epizódban jelent meg, ahol egy fiatal kosárlabdázót játszott.

3. Demi Moore

A filmsztárság előtt Demi Moore egy oknyomozó riportert alakított a General Hospital című sorozatban. Ez már kicsit nagyobb szerep, mint a kétepizódos kosaras!

4. Julianne Moore

Az Oscar-díjas színésznő az As the World Turns című szappanoperában játszott, melyben olyan hiteles alakítást nyújtott, hogy még Daytime Emmy-díjat is nyert érte!

5. Eva Longoria

A színésznő a The Young and the Restless című szappanoperában játszott 2001 és 2003 között, ahol egy őrült feleséget alakított, aki megpróbálta megölni a szeretője első feleségét. Izgalmas, ugye?