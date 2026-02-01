Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sztárok, akikről tuti elfelejtetted, hogy bizony ők is szappanoperákban kezdték a karrierjüket

karrier hollywood szappanopera Oscar-díjas színészek sztár
Valahol minden szakmát el kell kezdeni. És ez a színészettel is így van. Viszont a legnagyobb filmsztárok esetében nehéz belegondolnunk, hogy valaha ők is szappanoperákban szerepeltek. Nem tudod, kikről beszélünk? Akkor ideje felfrissíteni az emlékezeted!

A szappanoperák világa egészen más törvényekkel rendelkezik, mint a filmek, főleg a nagy hollywoodi produkciók világa. Bár manapság már a futószalagon gyártott, silány CGI-jal és színészi játékkal rendelkező hollywoodi „szuperprodukciók” lassan tényleg szappanopera-stílusba csapnak át.

Dallas 2012 – amerikai szappanoperákban feltűnt filmsztárok
Még a legnagyobb filmsztárok is olyan amerikai szappanoperákban kezdték, mint a Dallas, melyből remake is készült.
Forrás: NORTHFOTO

Szappanoperák hősei vagy filmsztárok?

Emlékszel még a Vad Angyalra? Vagy Thalía Sodi nagy sikerű sorozataira, a Marimarra és a Rosalindára? Nem, cikkünkben, nem az ezekhez hasonló telenovellákról beszélünk, hanem a Dallas-féle amerikai szappanoperákról. Hiszen az Egyesült Állomokban is dívott a szappanopera-mánia, úgyhogy nem kevés produkció készült ezekből. Gondolj csak a Jóbarátok karaktrére, Joey Tribbianira, aki a Days of our Livesnak volt a szappanoperasztárja. Sőt, ezekből az amerikai szappanoperákból jutott bőven kis hazánkba is. Ha te is odáig voltál értük, akkor még kvízekkel is tesztelheted az emlékezeted.

Ami viszont meglepő, hogy némely színész ki tudott törni a szappanoperák maszlagjából, és komolyabb karriert is befutott, sőt némelyek egészen az Oscar-díjig is eljutottak. Ezek a filmsztárok pedig a jelenlegi filmipar legnagyobbjainak számítanak. De lássuk a listát!

1. Leonardo DiCaprio

Kevesen tudják, hogy DiCaprio a Titanickal megszerzett hírneve előtt szitkomokban és szappanoperákban is játszott. 1990-ben például a Santa Barbara című szappanoperában tűnt fel.

Leonardo DiCaprio a Santa Barbarában
A listát Leonardo DiCaprióval kell kezdenünk.
Forrás: Northfoto / YouTube

2. Brad Pitt

Bizony-bizony, még Brad Pitt is itt kezdte! Pitt az Another World című sorozatban kapta meg az első olyan szerepét, amelyben meg is kellett szólalnia. Csupán két epizódban jelent meg, ahol egy fiatal kosárlabdázót játszott.

Brad Pitt kosarasként
Brad Pitt kosarasként egy szappanoperában? Ezt meg kell néznünk!
Forrás: Getty Images / YouTube

3. Demi Moore

A filmsztárság előtt Demi Moore egy oknyomozó riportert alakított a General Hospital című sorozatban. Ez már kicsit nagyobb szerep, mint a kétepizódos kosaras!

Demi Moore szappanopersztárként
Demi Moore is szappanoperasztár volt.
Forrás: Northfoto / Profimedia

4. Julianne Moore

Az Oscar-díjas színésznő az As the World Turns című szappanoperában játszott, melyben olyan hiteles alakítást nyújtott, hogy még Daytime Emmy-díjat is nyert érte!

Julianne Moore, a szappanoperasztár
Julianne Moore még díjat is kapott, akkora szappanoperasztár volt.
Forrás: Northfoto / Profimedia

5. Eva Longoria

A színésznő a The Young and the Restless című szappanoperában játszott 2001 és 2003 között, ahol egy őrült feleséget alakított, aki megpróbálta megölni a szeretője első feleségét. Izgalmas, ugye?

Eva Longoria
Eva Longoria is szerepelt szappanoperákban.
Forrás: Northfoto

Valahol mindig el kell kezdeni

Láthatjuk tehát, hogy még a legnagyobb filmsztároknak sem volt olyan egyenes útjuk a sikerhez. Valahol ugyanis minden szakmát el kell kezdeni. Ezeket a múltbéli kitekintéseket pedig a filmszínészek sem titkolják vagy szégyenlik, hiszen ez a saját útjuk része volt.

