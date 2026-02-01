Itt a legvarázslatosabb vacsoraötlet: felejtsd el a diétát, és melegedj fel egy zaatarral fűszerezett citromos csirkével!

Túl rövid az élet ahhoz, hogy folyton csak a diétának éljünk. Főleg, ha egy hideg, borús és nehéz nap után huppansz le a kanapédra. Ez a vacsoraötlet felmelegít és boldoggá tesz – és ami a legjobb, sitty-sutty kész is van! Így készül a citromos csirke zaatarral.

A citromos csirke éke nem más, mint a közel-keleti fűszerkeverék, a zaatar.

Vacsoraötlet a téli hideg ellen

Diétás ételre vágysz? Bármikor kipróbálhatod reggelire a legtutibb francia póréhagymadzsúzt, ebédre a libanoni, antioxidáns fattoush salátát, desszertnek pedig egy jó kis proteines fánkot. De mi van, ha ez nem elég? Mi van, ha egy hideg és szürke estén valami igazira vágyunk, amibe még a testünk is beleremeg?

Citromos csirke zaatarral

Natalia Rudin, vagyis a Nourish wiht Natalia oldal ínycsiklandó vacsorareceptje nem csak egy sima citromos csirkehúsról szól!

A közel-keleti fűszerezés teszi igazán különlegessé ezt az egytálételt. A zaatar ugyanis egy olyan igen népszerű közel-keleti fűszerkeverék, melyben maga a zaatar fűszernövény, a kakukkfű és a szumák kezd harmonikus szimfóniába egymással. Az biztos, hogy igazán különleges és ínycsiklandó ízt ad a csirkének!

Csak dobj be mindent egy tepsibe, tedd a sütőbe, egy óra múlva pedig már tálalhatod is!

Hozzávalók ½ kg krumpli

2 fej vöröshagyma

1 citrom

5 gerezd fokhagyma

350 ml csirkehús alaplé

5 ek. vaj

3 tk. zaatar

1 egész csirke

egy marék friss petrezselyem

egy marék pirított fenyőmag

Elkészítés

1. Szeleteld fel a krumplit, a hagymát és a citromot, majd öntsd egy tepsibe az egész fokhagymákkal és egy kis olajjal együtt. Sózd és borsozd meg ízlés szerint, keverd össze, majd öntsd rá az alaplevet.

2. Egy kis tálban keverd össze a szoba-hőmérsékletű vajat a sóval és a zaatarral.

3. Mosd meg és sózd be a csirkét, majd kend be a bőrét a zaataros vajjal, aztán helyezd rá a krumplik és a hagymák tetejére. Tedd be 190 °C-ra előmelegített sütőbe, és süsd kb. egy órán át.

4. Ha elkészült, hagyd pihenni, szórd meg petrezselyemmel és pirított fenyőmaggal, majd tálald zöldségekkel. Végezetül ne felejtsd el a kész ételt meglocsolni az aranyat érő, kisült lével!

Tippek az elkészítéshez Ha nincs otthon zaatar fűszerkeveréked, és a legközelebbi boltban sem láttad ezt a fűszert, akkor használj saját keveréket kakukkfűből, oregánóból, majorannából, pirított szezámmagból és citromhéjból.

Az igazi ízélmény elérése érdekében vágd fel a csirkét a hátánál, és kiterítve helyezd a tepsibe, hogy mindenhol ugyanolyan ropogósra süljön.

Ha nem találtál csirke alaplevet, akkor ugyanennyi vízbe dobj bele ízlés szerint 1-2 leveskockát, és meg is van az alapleved.

Ha elakadtál a recept során, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod az étel elkészítésének folyamatát!

Zaataros-citromos csirke Citrusos melegség, ropogós bőr, isteni zöldségek – mindez a lehető legízesebb lében megmártva. Ez a vacsoraötlet plusz a kedvenc sorozatod, és még a légy zümmögése sem fog felbosszantani, olyan kiegyensúlyozott leszel!

