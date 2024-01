Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma még kitart a tegnapi lendület, és te teszed, amit tenned kell. Elfogyhat ugyanis a türelmed és nem vársz már tovább azokra, akik haboznak megtenni egy fontos, de nehéz lépést előre. Nem baj, majd te az élére állsz a terveknek.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csütörtökön már a Bika jegyében jár a Hold, ami nyilván neked kedvez a legjobban, de mindenki másnak is szerencsés. Most kicsit belassulsz, szívesen főzöl, pihensz. Ha van rá lehetőséged, ma nézz körül a boltokban, vagy egy picit variáld át a ruhatárad, mert most különösen jó ízléssel válogatsz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Csütörtökön szüksége lesz valakinek arra a képességedre, hogy vigaszt tudsz nyújtani a másiknak, és jó tanácsokat is adsz, mert szuper meglátásaid vannak. Valakinek ma a te vállad hozza majd a megnyugvást és a te szavaid csendesítik el a háborgó lelkét.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha elmaradt egy programod, vagy úgy érzed, hogy bezáródik egy ajtó, joggal vagy csalódott, de ne feledd, hogy ami késik, nem múlik. Légy készen a következő esélyre, mert az sokkal hamarabb előtted lesz, mint sokan számítanak rá.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Bármilyen probléma is merüljön fel csütörtök napközben, a bizonytalanságnál kevés zavaróbb dolog van. Igyekezz hát biztos forrásokból tájékozódni és ne hallgass meg, vagy olvass el mindent abban a témában, ami érdekel.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Egy kapcsolatodban nehézség merül fel, ráadásul olyan természetű, hogy talán ki sem bír a viszonyotok. Most légy nagyon óvatos. Minden információnak járj utána az illetővel kapcsolatban. Kérdezősködj egy kicsit!

